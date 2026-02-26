Doğal gaz abonelerini rahatlatan karar!

Yüksel, Ankara'nın kırsal mahallelerine doğal gaz arzı sağlanmasını köye dönüşleri teşvik edecek stratejik bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, bu konforu kentin her noktasında yaygınlaştırmak amacıyla 2026'yı "Abone Yılı" ilan ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda yürütülen saha çalışmalarına ilişkin Yüksel, "Bu doğrultuda, doğal gaz hattımızın ulaştığı hanelere gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, abone bağlantı ve güvence bedellerine yönelik uygun taksitlendirme imkanları sunulmakta ve iç tesisat projelerinin uygun koşullarda finanse edilebilmesi amacıyla finansal kuruluşlarla işbirliği görüşmeleri yürütülmektedir." bilgisini paylaştı. Yüksel, Ankara genelinde aylık periyodlarda tüm sayaçların okuma işlemlerinin düzenli olarak yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti: