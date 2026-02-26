Doğal gaz abonelerini rahatlatan karar!

"Okuması yapılamayan bir sayaç olması durumunda müşterilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan işlemleri taksitlendirilmektedir. Şirketimiz tarafından tüketici yararına uygulanmakta olan bu düzenlemenin, mevzuatta daha açık ve kapsamlı şekilde yer almasını önemli buluyor, söz konusu düzenlemenin Başkentgaz ile abonelerimiz arasındaki mevcut güven ilişkisini daha da güçlendireceğine ve müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz." Bugün itibarıyla tüm hizmetlerini dijital kanallar üzerinden sunarak sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Yüksel, "Şirketimiz SMS göndererek faturalarla ilgili hatırlatma mesajlarını iletmekte ve elektronik posta adresini bildiren abonelerine de e-posta yoluyla faturalarını ulaştırmaktadır. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin SMS ile bildirilmesinin zorunlu hale gelmesi, şeffaflık ve bilgilendirme açısından çok önemli bir adımdır. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Başkentgaz Mobil uygulaması ile abonelerimizin tüm süreçleri kolaylıkla her yerden takip edebileceği, hızlı ve güvenilir bir dijital hizmet altyapısı sunuyoruz. Abonelerimiz tarafından yapılan işlemlerin yüzde 50'si dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: AA