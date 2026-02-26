  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Ramazan'da spor yapılır mı sorusu üzerine uzman isimden detaylı bilgiler geldi.

#1
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Dr. Öğr. Üyesi Berkay Eren Pehlivanoğlu, Ramazan ayında egzersiz planlamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek en güvenli zamanın iftardan 1-2 saat sonrası olduğunu vurguladı. Uzun süreli açlıkta yağ yakımına ilişkin ise net veri bulunmadığını söyledi.

#2
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, egzersiz planlamasında da farklı bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Berkay Eren Pehlivanoğlu, özellikle uzun süreli açlığa bağlı sıvı kaybı ve bunun egzersizle birleştiğinde oluşturabileceği etkilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Pehlivanoğlu, egzersiz için en güvenli zaman aralığının iftardan sonraki 1-2 saatlik periyot olduğunu belirtti.

#3
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Dr. Öğr. Üyesi Pehlivanoğlu şunları söyledi:

#4
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

"Ramazan ayının gelişiyle orucun oluşturduğu yeni beslenme düzeni, egzersiz planlamasında da bazı değişiklikleri gerekli kılıyor. Bu süreçte özellikle uzun süreli açlığa bağlı dehidrasyon riski ve egzersizin buna paralel oluşturabileceği muhtemel etkilerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Egzersiz için en güvenli zaman dilimi, iftardan sonraki ve beslenme durumuna göre bir ila iki saatlik periyodun ardından başlıyor. Gün içerisinde, özellikle sahurdan sonra yapılan egzersizler sıvı kaybına bağlı farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İftardan sonra sıvı depolarının yeniden doldurulması ve kan şekerinin dengelenmesiyle daha güvenli ve daha verimli bir egzersiz periyodu yakalanabiliyor."

#5
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Dr. Öğr. Üyesi Pehlivanoğlu, "Oruçluyken yapılan egzersizde en büyük risk faktörleri sıvı kaybı ve açlığa bağlı kan şekeri dengesizlikleri olarak öne çıkıyor. Bu durumlara tansiyon düşmesi ve hipotansiyon riski de eşlik edebiliyor. Sistemik hastalığı olan bireylerde ise egzersiz planlamasının kişiye özel yapılması gerekiyor. Ancak sağlıklı bireylerde dahi sıvı kaybı ve kan şekeri dengesizlikleri önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

"İftardan sonra yapılan egzersizlerde de aşırıya kaçılmaması gerekiyor" diyen Dr. Öğr. Üyesi Pehlivanoğlu, "Ramazan ayının süreklilik gösteren bir dönem olması nedeniyle, gün içerisinde yapılan yüksek şiddetli ve uzun süreli egzersizler ertesi gün toparlanma sürecini olumsuz etkileyebiliyor" uyarısında bulundu.

#7
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Dr. Öğr. Üyesi Pehlivanoğlu, "Uzun süreli açlığın yağ yakımı üzerinde etkileri bulunmakla beraber oruç periyodu bu amaçla planlanmış bir süreç değil. Bu nedenle uzun vadeli etkiler ve sistemin vereceği çıktılar konusunda yeterli veri bulunmuyor. Oruçlu egzersizin yağ yakımını kesin olarak artırdığına dair net bir tablo ortaya konulamıyor" dedi.

#8
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Bu dönemde tercih edilmesi gereken egzersizlerin düşük ve orta şiddetli aktiviteler olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Pehlivanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İftardan bir ila iki saat sonra, sindirimin dengelendiği periyotta hafif tempolu yürüyüşler önerilebilir. Açık havada ya da spor salonunda yapılan yürüyüşler uygun seçenekler arasında yer alıyor. Pilates de uygulama şiddetine bağlı olarak düşük ve orta yoğunlukta gerçekleştirildiğinde tercih edilebilir. Egzersiz süresi açısından 30-45 dakikalık periyotlar optimal kabul edilebilir. Bu süre, hem ertesi güne aşırı yük binmesini engeller hem de oruç sürecinde güvenli bir aralık sunar. Ancak bu öneriler sağlıklı bireyler için genel çerçeve niteliğindedir; kişisel farklılıklar göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır."

#9
Foto - Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin

Dr. Öğr. Üyesi Pehlivanoğlu, "Kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştaki bireylerin Ramazan ayı sürecinde mutlaka doktor kontrolünde hareket etmeleri gerekiyor. Egzersiz yapmak isteyen bu gruplar için mevcut hastalık tablosuna göre özel bir egzersiz programı planlanması önem taşıyor. Fiziksel aktivite, vücudu zinde tutan ve metabolik dengenin korunmasına katkı sağlayan bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle bireylerin genel olarak aktif kalmaları öneriliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

