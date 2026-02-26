Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

Diğer bir önemli özelliği yeni nesil simülatör olması. Uçak üzerinde uçağa monte edilen gömülü simülatör sayesinde de görmüş olduğunuz ekran, görsel sistemlere gerek kalmadan, uçak üzerinde gerçek uçuşta, gerçek dış dünya ortamında pilotların görev dışında kalan zamanlarını farklı senaryoların eğitimi için kullanabileceği yeni bir konsepte geçmiş oluyoruz. Bu da gerçekten kıymetli, dünyada yeni kullanılan, bu alandaki yeni gelişmeler. Dolayısıyla HÜRJET projesiyle birlikte milli firmalarımızla, bütüncül savunma sanayi yaklaşımımızla, kendi iş ekosistemimizle ve bizim de bir parçası olduğumuz daha büyük savunma sanayii iş ekosistemiyle daha güçlü adımlar atacağız, daha büyük projelere imza atacağız."