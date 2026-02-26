  • İSTANBUL
Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda resmi olarak Hürjet sözleşmesi imzaladığı İspanya'nın son günlerde MMU Kaan ile ilgilendiği konuşuluyor. Kaan iddiaları gündemdeki yerini korurken Madrid yönetimine bambaşka bir satışın yapılacağı

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve testleri süren HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine yapılacak teslimatları için seri üretim faaliyetleri devam ediyor. HÜRJET, bu gelişmeler sürerken ilk ihracat başarısını da İspanya ile imzalanan sözleşme ile yakaladı.

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

HÜRJET'in, 2027'de Türkiye'de, 2028'de İspanya'da göreve başlaması planlanıyor. Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimatlara hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri için hazır hale getirilecek simülatör, HÜRJET'le birlikte İspanya'ya ihraç edilecek.

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıl sonra HAVELSAN'a yaptığı ziyaretin kendilerini gururlandırdığını söyledi. O günden bugüne geldikleri seviyeyi ortaya koymanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Nacar, "Çünkü ilk geldikleri zaman arka tarafta bulunan iki kapasiteli hangarımızda yabancı bir platformda, simülatörde ağırlamıştık. Bugün ise kapasitesini doldurduğumuz hangarımızda yerli milli platformlarımız HÜRJET ve GÖKBEY'in simülatöründe ağırlama fırsatı elde ettik." dedi.

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

Bu kapasite yetmediği için Kahramankazan'daki Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yeni bir tesis inşaatına başladıklarını ifade eden Nacar, bu tesis bütün fazlarıyla tamamlandığında da Avrupa'nın en büyük simülatör üretim ve entegrasyon tesisi olacağını bildirdi.

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

HÜRJET simülatörüyle ilgili çalışmalara 3 yıl önce başladıklarını anlatan Nacar, "Biz daha önce bitmiş platformların yerli-yabancı, özellikle de yabancı olanların eğitim simülatörlerini yapıyorduk pilot yetiştirmek üzere. Ama burada bir farkı var: HÜRJET'te bitmemiş bir uçağın da mühendislik test ve doğrulamalarına, bir takım kokpit senaryolarına, bir takım manevra kabiliyetlerine katkı verdik, modeller üzerinde denemelerin yapıldığı bir mühendislik simülatörüne de imza atmış olduk." diye konuştu.

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

Böylelikle HÜRJET 'in gelişim sürecine katkıda bulunduklarını dile getiren Nacar, benzer şekilde Milli Muharip Uçak KAAN için de çalışmalar yürüttüklerini aktardı. HÜRJET ve simülatörünün ihracat potansiyeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nacar, şunları kaydetti:

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

"TUSAŞ'ın HÜRJET sattığı her ülkeye biz de simülatörünü verme fırsatı yakalayacağız. Bunun ilk örneği İspanya'ya yapılan sözleşmeyle inşallah tamamlanacak. Orada İspanya'daki simülatör üretiminden sorumlu firmaya simülatör yazılımlarını ve bütün veri paketlerini verebilme kapasitesine erişmiş olduk. Bu bizim için bir dönüm noktası. Yani geçmişte biz yabancıdan alıp burada simülatörü inşa ederken, bugün tam tersi gerçekleşmiş oluyor.

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

Diğer bir önemli özelliği yeni nesil simülatör olması. Uçak üzerinde uçağa monte edilen gömülü simülatör sayesinde de görmüş olduğunuz ekran, görsel sistemlere gerek kalmadan, uçak üzerinde gerçek uçuşta, gerçek dış dünya ortamında pilotların görev dışında kalan zamanlarını farklı senaryoların eğitimi için kullanabileceği yeni bir konsepte geçmiş oluyoruz. Bu da gerçekten kıymetli, dünyada yeni kullanılan, bu alandaki yeni gelişmeler. Dolayısıyla HÜRJET projesiyle birlikte milli firmalarımızla, bütüncül savunma sanayi yaklaşımımızla, kendi iş ekosistemimizle ve bizim de bir parçası olduğumuz daha büyük savunma sanayii iş ekosistemiyle daha güçlü adımlar atacağız, daha büyük projelere imza atacağız."

Ve müthiş gelişme kamuoyuna açıklandı: İspanya Kaan'dan önce Türkiye'den onu alacak

Mehmet Akif Nacar, HÜRJET simülatörünü bu yılın son çeyreğinde Türk Hava Kuvvetleri kullanımı için hazır hale getirip, teslimatını gerçekleştireceklerini bildirdi. Nacar, HÜRJET, GÖKBEY, HÜRKUŞ, ATAK gibi milli platformların yurt dışı satışları ve bunlar için geliştirilen çözümlerle simülatör alanındaki ihracat gelirlerinin de artacağını belirtti. Nacar, "Çünkü daha önceki milli olmayan sistemlerin simülatörünü gerçekleştirdiğimizde bunları seri üretime dönüştürüp fazla sayıda üretip satma imkanları daha kısıtlıydı ama bugün TUSAŞ'la birlikte bu pazar büyüdükçe bizim de iş payımız, ihracat payımız o oranda yükselecek." dedi.

