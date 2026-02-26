  • İSTANBUL
Gıda
5
Yeniakit Publisher
Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor
IHA Giriş Tarihi:

Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor

Van’da taş fırında 350 derecede pişirilen bol tereyağlı Van çöreği, Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Kentten Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen çörek yoğun talep görüyor.

#1
Foto - Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor

Van’da Ramazan ayıyla birlikte taş fırınların önü yeniden hareketlendi. Tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan hamur, ustaların elinde şekillendirildikten sonra 350 derecelik taş fırınlarda pişirilerek sofralara ulaşıyor. Kendine has aroması ve kıvamıyla damak tadına hitap eden çörek, özellikle sahurda tok tutma özelliğiyle tercih ediliyor.

#2
Foto - Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor

Ramazan'la birlikte üretimin arttığını belirten fırıncılar, Van çöreğinin sadece kentte değil, ülkenin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarca da talep gördüğünü ifade etti. Özenle paketlenen çörekler, kargo aracılığıyla farklı illere gönderiliyor. Yıllardır değişmeyen lezzetiyle Ramazan sofralarının baş köşesinde yer alan Van çöreği, hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel damak tadını yaşatmaya devam ediyor.

#3
Foto - Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor

Çörek ustası Seyfettin Duman, 47 yıldır Van çöreği ürettiğini belirtti. İş yerinin ise 84 yıllık bir işletme olduğunu hatırlatan Duman, "1942 yılından bu yana burada hizmet veriliyor. Daha önce amcalarım işletiyordu, şu an ise ben devam ediyorum. Kaliteyi bozmadan o günden bugüne üretimimizi sürdürüyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan bu yıl da bizler için güzel geçiyor. Vatandaşlarımız bu ayda da çöreğimizi tercih ediyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

#4
Foto - Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor

Van çöreğinin diğer çöreklerden en büyük farkının tereyağı oranının yüksek olması olduğunu dile getiren Duman, "Diğer çöreklerin ekmekten çok farkı yok. Van çöreği ise bol tereyağlıdır. Ramazan ayında en çok sahur saatlerinde tercih ediliyor. Ramazan dışında da özellikle kahvaltılarda yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyoruz; ülkenin dört bir köşesine Van çöreği ulaştırıyoruz. Van çöreğini pasta gibi düşünebilirsiniz; acıktığınızda pasta yersiniz ama bu pastadan daha güzeldir. Zengin bir kahvaltı kültürümüz var. Özellikle otlu peynirle birlikte çok yakışıyor. Yağlı olduğu için de Ramazan ayında uzun süre tok tutuyor" diye konuştu.

