Uzun süre tok tutuyor! Bu lezzet yok satıyor

Van çöreğinin diğer çöreklerden en büyük farkının tereyağı oranının yüksek olması olduğunu dile getiren Duman, "Diğer çöreklerin ekmekten çok farkı yok. Van çöreği ise bol tereyağlıdır. Ramazan ayında en çok sahur saatlerinde tercih ediliyor. Ramazan dışında da özellikle kahvaltılarda yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyoruz; ülkenin dört bir köşesine Van çöreği ulaştırıyoruz. Van çöreğini pasta gibi düşünebilirsiniz; acıktığınızda pasta yersiniz ama bu pastadan daha güzeldir. Zengin bir kahvaltı kültürümüz var. Özellikle otlu peynirle birlikte çok yakışıyor. Yağlı olduğu için de Ramazan ayında uzun süre tok tutuyor" diye konuştu.