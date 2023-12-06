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Yaşam
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Uludağ’da renk cümbüşü

2023-12-06 19:34:43
Uludağ’da renk cümbüşü

Uludağ’da geçen ay yağan karın erimesiyle birlikte ağaçların renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Uludağ’da renk cümbüşü

Sis zirvedeki görselliği ayrı bir güzellik katarken, kar sularının erimesiyle şelaleler de gürül gürül akmaya başladı.

#2
Foto - Uludağ’da renk cümbüşü

Türkiye’de kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Uludağ’da geçtiğimiz ay yağan kar lodosla birlikte eridi.

#3
Foto - Uludağ’da renk cümbüşü

Karların erimesiyle birlikte ağaçların renkli görüntüsü muhteşem bir manzara oluşturdu.

#4
Foto - Uludağ’da renk cümbüşü

Sisli bir havada dron ile çekilen görüntülerde Uludağ bütün ihtişamı kayda alındı. Uludağ’da bugün sağanak yağmur beklenirken, termometreler 1 ila 6 dereceyi gösterdi.

#5
Foto - Uludağ’da renk cümbüşü

Yarın karla karışık yağmur, cuma ve cumartesi ile kar yağışı bekleniyor. Uludağ’da hafta sonu hava sıcaklığı -4 dereceyi görecek.

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