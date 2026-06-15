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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri
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TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un detaylarını paylaştığı orta gelir grubuna yönelik dev konut hamlesinde süreç bugün resmen başladı. Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, 64 farklı şehirde yaklaşık 20 bin konut kura çekilişi olmaksızın, doğrudan açık satış yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Üzerinde evi olmayan her vatandaşın ikametgah veya gelir sınırı engeline takılmadan başvurabileceği bu tarihi fırsatta, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri için 17 Temmuz'a kadar işlemler devam edecek.

#1
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik dev konut hamlesinin başladığını duyurdu. Kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut, kura çekilişi olmaksızın doğrudan açık satış yöntemiyle satışa sunuldu. Gelir ve ikametgah sınırının olmadığı tarihi fırsatta fiyatlar 2 milyon 100 bin TL'den, aylık taksitler ise 18 bin TL'den başlıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

#2
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT FİYATLARI NE KADAR? Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

#3
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT TAKSİTLERİ ARTACAK MI? Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur MaaşArtış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

#4
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ 20 BİN KURASIZ AÇIK KONUT SATIŞI KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.

#5
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ KONUT KAMPANYASI İKAMETGAH KOŞULU VAR MI? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı? Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor. TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak? 3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.

#6
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

#7
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT SATIŞI KAMPANYASINDA HANGİ BÜYÜKLÜKTE KONUTLAR OLACAK? 2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.

#8
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

#9
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.

#10
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Fiyatlar ve Aylık Taksit Ödemeleri: Kampanyada 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksit ödemeleri ise yaklaşık 18 bin lira seviyesinden açılış yapacak. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalanmasının ardından peşinatla birlikte başlayacak.

#11
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Üç Farklı Ödeme Alternatifi: Vatandaşlara bütçelerine göre 3 ayrı model sunuluyor. İlk seçenekte peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat verenlere 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanırken, üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinat için 60 ay vade imkanı tanınacak.

#12
Foto - TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

Taksit Artışları Nasıl Olacak: Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez artırılacak. Artışlar, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, TÜFE oranını geçmeyecek şekilde hesaplanacak. İlk dönemsel artış ise Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacak.

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