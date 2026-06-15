TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un detaylarını paylaştığı orta gelir grubuna yönelik dev konut hamlesinde süreç bugün resmen başladı. Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, 64 farklı şehirde yaklaşık 20 bin konut kura çekilişi olmaksızın, doğrudan açık satış yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Üzerinde evi olmayan her vatandaşın ikametgah veya gelir sınırı engeline takılmadan başvurabileceği bu tarihi fırsatta, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri için 17 Temmuz'a kadar işlemler devam edecek.