TOKİ kurasız 20 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte il il fiyat listesi ve aylık taksit ödemeleri

TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT TAKSİTLERİ ARTACAK MI? Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur MaaşArtış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.