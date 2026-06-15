İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!
Rus insansız hava araçları (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük saldırı gerçekleştirdi. Öte yandan Harkiv'deki kültür evi de bombalandı.
Rus insansız hava araçları (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük saldırı gerçekleştirdi. Öte yandan Harkiv'deki kültür evi de bombalandı.
Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan topyekûn savaş, şiddetli çatışmalarla dördüncü yılına girmek üzere devam ediyor.
Stratejik öneme sahip Harkiv kenti, cephe hattına yakınlığı nedeniyle bu savaş boyunca en ağır darbeleri alan bölgelerin başında geliyor.
Geçtiğimiz günlerde kent, Rus ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) düzenlediği yeni bir bombardımanın hedefi oldu.
İHA'ların isabet ettiği sivil yerleşim alanlarında çok büyük patlamalar meydana geldi.
Saldırının hemen ardından, bölgenin simge yapılarından biri olan Kültür Evi binasını yoğun alevler sardı.
Bombardımanın etkisiyle enkaza dönen binadan gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi.
Patlamaların yaşandığı geniş bölgede ve çevre binalarda çok büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan Ukrayna polis ekipleri, çevre emniyetini sağlamak için hızlıca harekete geçti.
İtfaiye ve acil servis ekipleri ise yangını söndürmek ve enkaz altındakileri kurtarmak için alanda yoğun bir çalışma başlattı.
Yaşanan bu son yıkım, savaşın Ukrayna'nın kültürel ve sivil altyapısı üzerinde yarattığı derin tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Kiev-Pechersk Lavra (Mağaralar Manastırı) kompleksinin ana katedrali olan Dormition Katedrali'nde yangın çıktı.
Saldırılarda başkentin çeşitli bölgelerinde hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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