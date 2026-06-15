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#1
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan topyekûn savaş, şiddetli çatışmalarla dördüncü yılına girmek üzere devam ediyor.

#2
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Stratejik öneme sahip Harkiv kenti, cephe hattına yakınlığı nedeniyle bu savaş boyunca en ağır darbeleri alan bölgelerin başında geliyor.

#3
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Geçtiğimiz günlerde kent, Rus ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) düzenlediği yeni bir bombardımanın hedefi oldu.

#4
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İHA'ların isabet ettiği sivil yerleşim alanlarında çok büyük patlamalar meydana geldi.

#5
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Saldırının hemen ardından, bölgenin simge yapılarından biri olan Kültür Evi binasını yoğun alevler sardı.

#6
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Bombardımanın etkisiyle enkaza dönen binadan gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi.

#7
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Patlamaların yaşandığı geniş bölgede ve çevre binalarda çok büyük çapta maddi hasar oluştu.

#8
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan Ukrayna polis ekipleri, çevre emniyetini sağlamak için hızlıca harekete geçti.

#9
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İtfaiye ve acil servis ekipleri ise yangını söndürmek ve enkaz altındakileri kurtarmak için alanda yoğun bir çalışma başlattı.

#10
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Yaşanan bu son yıkım, savaşın Ukrayna'nın kültürel ve sivil altyapısı üzerinde yarattığı derin tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi.

#11
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Kiev-Pechersk Lavra (Mağaralar Manastırı) kompleksinin ana katedrali olan Dormition Katedrali'nde yangın çıktı.

#12
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

Saldırılarda başkentin çeşitli bölgelerinde hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#13
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#19
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#20
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#21
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#22
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#23
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#24
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#25
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#26
Foto - İHA'lar peş peşe havalandı: Putin başkenti vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

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