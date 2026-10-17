Ülker'den ses getirecek hamle: Dünyaca ünlü firmayı satın almak için harekete geçtiler

Polinas’ın satın almaya hazırlandığı İmaj Ambalaj ise Aktif Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan İmaj Ambalaj, Gebze’deki 41 bin 500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde, yıllık 15 bin tonluk üretim hacmine sahip. İmaj, bu tesiste Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya uzanan coğrafyada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 250’den fazla çalışanı olan İmaj’ın yıllık cirosu ise yaklaşık 40 milyon Euro, yani bugünkü kurla 2 milyar liranın üzerinde.