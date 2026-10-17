Ülker'den ses getirecek hamle: Dünyaca ünlü firmayı satın almak için harekete geçtiler
Türkiye’nin köklü şirketlerinden Yıldız Holding devasa bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü holding yıllık 2 milyarlık getirisi olan şirketi alıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin köklü şirketlerinden Yıldız Holding devasa bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü holding yıllık 2 milyarlık getirisi olan şirketi alıyor.
Patronlar Dünyası'ndan yer alan habere göre, Türkiye’nin en büyük gruplarından olan Yıldız Holding, önemli bir satın almaya imza atıyor.
Ülker Ailesi’nin yönettiği Yıldız Holding’in ambalaj sektöründeki faaliyet gösteren Avrupa’nın ilk 5 büyük şirketi arasında yer alan Polinas, sektörün hızlı büyüyen şirketlerinden İmaj’ı satın almaya hazırlanıyor.
Anlaşma tamamlandığında Ülker Ailesi’nin yönettiği Gözde Girişim'in portföyündeki Polinas, İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık şirketinin tek kontrolünü devralacak.
Satın almayı yapan Polinas’ın ilginç bir öyküsü var. 1980'li yıllarda Türkiye'de bisküvi ve gıda ürünleri teneke kutulardan esnek ambalaja geçerken, piyasada alüminyum, polietilen ve pahalı/hantal selofan gibi sınırlı malzemelerin olduğu dönemde, Gemlik'teki kamuya ait selofan fabrikasının kapanmasıyla sektör ambalaj malzemesi sıkıntısı yaşamaya başladı.
Yıldız Holding’in kurucusu merhum Sabri Ülker’in öncülüğündeki bir ekip, dünyada hızla büyüyen BOPP (plastik tabanlı yeni film teknolojisi) malzemesini Türkiye’de üretmek için adım attı ve Japon Toyobo şirketi ile anlaşma yapıldı. Manisa’da sıfırdan kurulan Polinas, sektördeki ilk BOPP üretimini yapan Türk şirketi oldu. Geçtiğimiz aylarda Manisa’daki Polinas fabrikasını ziyaret eden Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker de, Polinas’ın hikayesini gündeme getirmişti.
Polinas’ın satın almaya hazırlandığı İmaj Ambalaj ise Aktif Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan İmaj Ambalaj, Gebze’deki 41 bin 500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde, yıllık 15 bin tonluk üretim hacmine sahip. İmaj, bu tesiste Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya uzanan coğrafyada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 250’den fazla çalışanı olan İmaj’ın yıllık cirosu ise yaklaşık 40 milyon Euro, yani bugünkü kurla 2 milyar liranın üzerinde.
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