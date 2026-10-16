  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ioannis Engolfopoulos yine yürek yedi: Türkiye bize savaş açarsa açsın, elimizde çok güçlü bir silah var Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta Ülker'den ses getirecek hamle: Dünyaca ünlü firmayı satın almak için harekete geçtiler Yeşil hidrojende maliyet farkı: Çin, ABD’nin yarısına yakın fiyatla üretebilir Merakla beklenen ürün A101'de satışa çıktı! İşte 22 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Otel odasında korkunç son! Eskişehir'de sır perde henüz aralanmadı! Türkiye ile Kamboçya arasında yeni dönem: Ticaret hacmi ve yatırımlar artırılacak! Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

İtalya lideri Meloni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak ifadeler kullandı.

#1
Foto - Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basın mensuplarına ayaküstü değerlendirmelerde bulunan Giorgia Meloni, zirvenin sonuçlarından memnun olduğunu ve taleplerinin çoğunun kabul gördüğünü ifade etti. Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gönderebilecekleri bir yardım olduğunda kendi üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını, bununla beraber yeni yardım paketi olup olmayacağı konusuyla Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ilgilendiğini belirtti.

#2
Foto - Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda da net bir dil kullanmalarının şart olduğunu dile getiren Meloni, "Yaptırımlar en iyi caydırıcı aracımız oldu ve bundan geri adım atmamalıyız." dedi. Meloni, AB Liderler Zirvesi sırasında dün İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile görüştüğünü ifade ederek, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yaz aylarında yaşanan göç akını, sonrasında İtalya'nın İspanya'dan gelenlere yönelik sınır uygulaması başlatması ve Madrid'in de buna misilleme yapmasına ilişkin krizi ele aldıklarını ve İçişleri bakanlarının buna çözüm bulmak için çalışmaları konusunda anlaştıklarını aktardı.

#3
Foto - Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından bütçede esneklik taleplerine ilişkin iyimser olduğunu da kaydetti. Başbakan Meloni, AB zirvesinin sonuçlarında Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) yapılan atfın olumlu bir adım olduğunu söyledi.

#4
Foto - Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

Ülkesinde bugün kendisi ve hükümeti aleyhinde yapılan öğrenci protestolarındaki şiddet olaylarına da değinen Meloni, bunları kınamadıkları gerekçesiyle muhalefetteki sol partileri eleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti
Gündem

Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi, İsrail yönetimine yönelik dikkat çeken bir diplomatik protestoya sahne oldu. İsra..
Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor
Kültür - Sanat

Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Trabzon Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ın transferinin ardından ablası Rabab Salah’ı da gözüne kestirdi. Abla Salah, kendi moda mark..
Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı

Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için..
Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası
Gündem

Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 6 şüpheli hakk..
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
Gündem

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, evinde servet değerinde döviz ve değerli eşyalar bulunan Esenyurt Belediye Başk..
Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı
Gündem

Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı

Görevi başındayken makam sevdasına düşmeyip mütevazı bir araçla göreve giderken elim bir trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediye Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23