Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda da net bir dil kullanmalarının şart olduğunu dile getiren Meloni, "Yaptırımlar en iyi caydırıcı aracımız oldu ve bundan geri adım atmamalıyız." dedi. Meloni, AB Liderler Zirvesi sırasında dün İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile görüştüğünü ifade ederek, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yaz aylarında yaşanan göç akını, sonrasında İtalya'nın İspanya'dan gelenlere yönelik sınır uygulaması başlatması ve Madrid'in de buna misilleme yapmasına ilişkin krizi ele aldıklarını ve İçişleri bakanlarının buna çözüm bulmak için çalışmaları konusunda anlaştıklarını aktardı.