ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarına değinen Cooper, "Bugüne kadar İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engelledik." ifadesini kullandı. Cooper, CENTCOM'un diğer ABD kurumlarıyla yaklaşık 350 milyon dolar değerindeki dijital kripto varlığın dondurulmasına destek verdiğini belirterek, bunun İran'ın ekonomisini ve imha edilen silah sistemleri yerine yenilerini koyma kapasitesini daha da sınırlandırdığını savundu.