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ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

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AA Giriş Tarihi:

ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada "İran'ın en az 25 milyar dolar değerindeki ham petrol ihracatı engellendi" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu açıklamada, ABD güçlerinin saldırıların ardından İran'ın güç kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını öne sürdü. ABD'nin kararlılığının göstergesi olarak iki kez sıkı bir deniz ablukası uyguladığını, bu ablukanın halen yürürlükte olduğunu aktaran Cooper, insani yardım girişine izin verilen durumlar dışında İran'ın deniz yoluyla ihracat veya ithalat yapamadığını savundu.

#2
Foto - ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarına değinen Cooper, "Bugüne kadar İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engelledik." ifadesini kullandı. Cooper, CENTCOM'un diğer ABD kurumlarıyla yaklaşık 350 milyon dolar değerindeki dijital kripto varlığın dondurulmasına destek verdiğini belirterek, bunun İran'ın ekonomisini ve imha edilen silah sistemleri yerine yenilerini koyma kapasitesini daha da sınırlandırdığını savundu.

#3
Foto - ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Cooper, "Hürmüz Boğazı, İran'ın değil Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki ortaklarımızın kontrolündedir ve ticari geçişlere tamamen açıktır." ifadelerini kullandı. Son 7 günde yaklaşık 400 ticari geminin Boğaz'dan geçtiğini belirten Cooper, ABD güçlerinin Körfez'deki ortaklarının aynı dönemde 100 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatı yapmasına destek olduğunu kaydetti.

#4
Foto - ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe

Cooper, son aylarda bölgedeki müttefiklerinin Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği toplam ham petrol sevkiyatının 1,3 milyar varili aştığını sözlerine ekledi.

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