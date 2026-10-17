Ioannis Engolfopoulos yine yürek yedi: Türkiye bize savaş açarsa açsın, elimizde çok güçlü bir silah var
Yunanistan'da provokatif çıkışlarıyla öne çıkan emekli koramiral Ioannis Engolfopoulos, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan'da provokatif çıkışlarıyla öne çıkan emekli koramiral Ioannis Engolfopoulos, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Katıldığı bir canlı yayında konuşan Ioannis Engolfopoulos, Türkiye eğer Yunanistan'a karşı savaş çıkartırsa Atina'nın diplomatik silahları kullanacağını öne sürdü.
Yüksek perdeden akılalmaz analizler yapan Engolfopoulos, "Adalarda da Ege'de de her yerde. Bu ne demek yani? Hepsini yapacağız. Gelip savaş çıkarsınlar. Türkiye neyle savaş açacak? Ne yapabilir.
Yasal bir ha olan karasularımızı genişletmemize karşı casus belli kararını kim takar? Şu anda tek yaptığımız onlara sakince şunu söylemek. Dikkatli olun, daha fazla kışkırtmayın, çünkü bizim de elimizde çok güçlü diplomatik silahlar var
Bu yüzden arasularımızı 12 mile çıkaracağız, Türkiye de savaş açacaksa açsın" ifadelerini kullandı. Engolfopoulos, Yunanistan'da uçuk analizleriyle öne çıkan bir isim olarak öne çıkıyor. Engolfopoulos geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nu Kara Kuvvetleri Komutanı sanıp “Türkiye Mekke’ye Genelkurmay Başkanı’nı göndermedi” diye garip bir analiz yapmıştı. Kaynak: Bedrettin Bölükbaşı
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