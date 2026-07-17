'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Amasya'nın elektrikte kendi kendine yettiğine dikkati çeken Bayraktar, bunu bütün Türkiye için doğal gazda, petrol ürünlerinde yapabilmeleri gerektiğini vurguladı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Bayraktar, "Türkiye bugün sadece kendi karalarında, denizlerinde değil, yurt dışında petrol, doğal gaz arayan bir ülke. Kendi gemilerimizle, bir tanesinin adı 'Yıldırım', 6 derin deniz sondaj gemimiz var. Dünyada 4. büyük filoya sahip ülke Türkiye. Çok önemli kabiliyet geliştirdik, özellikle 2016'dan sonra. Darbe girişimi öncesinde bu gemileri almakta bize çıkarılan zorlukları anlatsam, o da ayrı bir konu olur ama kararlılıkla, 'Kendi gemilerimizle Türkiye'de gidilmedik, aranmadık, hiçbir yer bırakmayacağız' dedik." ifadelerini kullandı.