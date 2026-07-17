'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

"Somali'de petrol arıyoruz. Pakistan'da arayacağız. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkas coğrafyasında Türkiye'nin yoğun çabaları ve yoğun gayretleri var. Bunlarla beraber inşallah dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye, ekonomik anlamda çok daha güçlü ve çok daha müreffeh, kalkınmış bir ülke olacak. Yani yarınlarımız inşallah çok daha aydınlık olacak ama bütün bunları yapabilmemizin yolu, birlik ve beraberlikten geçiyor, bir arada olmamızdan geçiyor, çok güçlü siyasi irade ve istikrara sahip olmaktan geçiyor. Bu olmadığı zaman bunların hiçbiri, şöyle yetenekli insanımız var, böyle yetenekli insanımız var... Eğer siyasi irade yoksa, siyasi dirayet yoksa, bir şeyi elde etmemiz hakikaten mümkün değil. Bunu hamdolsun, 24 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapıyoruz."