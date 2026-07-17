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'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor Korkuyla menzilini bile açıkladılar: Türkiye füzeyi ateşledi, çok zorlu bir teknoloji bu 418 milyon dolarlık nükleer uçak gemisi sökülüyor: Türkiye seçeneğini masaya getirmediler Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular Milli teknolojide dev buluşma! TCG Anadolu Heyeti, Baykar’ın teknoloji üssünü ziyaret etti! Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz Petrol ve doğalgaz beklerken Şırnak'tan başka rezerv çıktı: Tamı tamına 542 bin 400 ton... Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz İstanbul’da yapılacaklar için helikopter bile havalandı! İşte Taksim’de yaşananlar… Bayrağı görüp ezanı duyunca tüm yorgunluk gidiyor! Gurbetçilerin tarifsiz mutluluğu...
Ekonomi
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'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

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'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

"Türkiye'yi cehenneme çeviririz" şeklinde uçuk tehditler savuran Hindistan'ı şoka sokacak hamle geldi. Türkiye kritik noktaya petrol aramaya gidiyor. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Türkiye'nin son yıllarda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amasya Valiliğinin ardından AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.

#2
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, elektriğin merkezde olduğu bir dünyaya doğru gidildiğini, onun için Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok daha fazla arttığını söyledi.

#3
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Enerjideki açığın ithalatla karşılandığını belirten Bayraktar, "Enerjimizin üçte ikisi dışarıdan, petrolümüz, doğal gaz, akaryakıt ürünleri, kömür... Dolayısıyla bütün bunlar ekonomide bize büyük bir yük getiriyor. Senede 60-70 milyar doları dışarıdan gelen enerji faturasını ödemek için harcıyoruz. Bu sene biraz daha fatura yükseldi. Çünkü dünyada fiyatlar arttı. Dolayısıyla hedefimiz, Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda dediği gibi, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Bunun ekonomik anlamda, siyasi anlamda katkısı var." diye konuştu.

#4
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Amasya'nın elektrikte kendi kendine yettiğine dikkati çeken Bayraktar, bunu bütün Türkiye için doğal gazda, petrol ürünlerinde yapabilmeleri gerektiğini vurguladı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Bayraktar, "Türkiye bugün sadece kendi karalarında, denizlerinde değil, yurt dışında petrol, doğal gaz arayan bir ülke. Kendi gemilerimizle, bir tanesinin adı 'Yıldırım', 6 derin deniz sondaj gemimiz var. Dünyada 4. büyük filoya sahip ülke Türkiye. Çok önemli kabiliyet geliştirdik, özellikle 2016'dan sonra. Darbe girişimi öncesinde bu gemileri almakta bize çıkarılan zorlukları anlatsam, o da ayrı bir konu olur ama kararlılıkla, 'Kendi gemilerimizle Türkiye'de gidilmedik, aranmadık, hiçbir yer bırakmayacağız' dedik." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Bayraktar, enerji üretiminde gösterilen büyük çabanın neticelerini çok kısa süre içinde aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

#6
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

"2020'de salgının ortasında Karadeniz'de, Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Gabar'da 2021 Eylül ayında yine Cumhuriyet tarihinin en büyük ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünü... Şu anda 80 bin varilin üzerinde günde petrol üretir hale geldik ama ülkenin ihtiyacı çok daha büyük. Şimdi Karadeniz gazını inşallah 2026 sonuna kadar iki katına çıkaracağız. Yani 8 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı 2027 yılının başından itibaren üretir hale geleceğiz. 2028'e geldiğimizde bu rakamı dört katına çıkaracağız. Türkiye'deki 17 milyon hanenin doğal gazını artık kendi gazımız olan Karadeniz gazından kullanacağız."

#7
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

Türkiye'nin yurt dışında da enerji faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

#8
Foto - 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor

"Somali'de petrol arıyoruz. Pakistan'da arayacağız. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkas coğrafyasında Türkiye'nin yoğun çabaları ve yoğun gayretleri var. Bunlarla beraber inşallah dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye, ekonomik anlamda çok daha güçlü ve çok daha müreffeh, kalkınmış bir ülke olacak. Yani yarınlarımız inşallah çok daha aydınlık olacak ama bütün bunları yapabilmemizin yolu, birlik ve beraberlikten geçiyor, bir arada olmamızdan geçiyor, çok güçlü siyasi irade ve istikrara sahip olmaktan geçiyor. Bu olmadığı zaman bunların hiçbiri, şöyle yetenekli insanımız var, böyle yetenekli insanımız var... Eğer siyasi irade yoksa, siyasi dirayet yoksa, bir şeyi elde etmemiz hakikaten mümkün değil. Bunu hamdolsun, 24 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapıyoruz."

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