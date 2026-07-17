Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Beyaz eşya, tekstil, elektronik, enerji, gayrimenkul, madencilik, finans, medya ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Zorlu Grubu, 26 Haziran'da, Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Başvuruyla uzun vadeli değer yaratma stratejisi doğrultusunda, Vestel Grubu ve Tekstil Grubu şirketlerinin mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının, faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla daha uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu süreç daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve operasyonlarımızı daha da kuvvetlendirmek için atılmış planlı bir adımdır" ifadelerini kullanmıştı.