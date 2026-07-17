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Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

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Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Son dönemde Vestel'deki gidişat konusunda çıkış yolu aradığı konuşulan Zorlu Holding'den flaş bir hamle geldi. Holding bünyesindeki Zorlu Enerji, Electrip Global Limited'in planına katılamadı.

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Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., sermaye artırım talebiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderdi.

#2
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Zorlu Enerji, yüzde 47,6 oranında paya sahip olduğu Jersey'de kurulu Electrip Global Limited tarafından ikinci sermaye artırma talebine karar verildiğini belirtti.

#3
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Kararın Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alındığı, sermaye artırma talebinin de 5 milyon 100 bin euro olduğu kaydedildi. KAP açıklamasında şöyle denildi:

#4
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

"13.03.2026 ve 22.05.2026 tarihli Özel Durum Açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin sermayesine G,6 oranında iştiraki bulunan Jersey'de kurulu Electrip Global Limited tarafından ikinci sermaye artırımı talebi tarafımıza iletilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.07.2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin stratejik finansal planlaması ve sermaye tahsis öncelikleri doğrultusunda, Şirketimiz payına isabet eden 5.100.000 Avro tutarındaki sermaye artırımına katılım ödemesinin yapılmamasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin ilerleyen dönemde gelebilecek diğer taksit ödeme talepleri ayrıca değerlendirilecektir."

#5
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Electrip Global Limited, 2026 yılı içerisinde toplam 37,5 milyon euro sermaye artırma kararı almıştı. Zorlu Enerji de 13 Mart'taki bu karara aynı gün bir sözleşme imzalayarak kendi payına düşen 18,75 milyon euroya kadar olan tutara taksitler halinde katılacağını açıklamıştı. Ancak Zorlu Enerji, ilk taksit talebi olan 7,4 milyon euroyu ödemeyeceğini ve bu aşamadaki sermaye artırımına katılmayacağını bildirmişti.

#6
Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Beyaz eşya, tekstil, elektronik, enerji, gayrimenkul, madencilik, finans, medya ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Zorlu Grubu, 26 Haziran'da, Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Başvuruyla uzun vadeli değer yaratma stratejisi doğrultusunda, Vestel Grubu ve Tekstil Grubu şirketlerinin mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının, faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla daha uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu süreç daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve operasyonlarımızı daha da kuvvetlendirmek için atılmış planlı bir adımdır" ifadelerini kullanmıştı.

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