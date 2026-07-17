Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular

Electrip Global Limited, 2026 yılı içerisinde toplam 37,5 milyon euro sermaye artırma kararı almıştı. Zorlu Enerji de 13 Mart'taki bu karara aynı gün bir sözleşme imzalayarak kendi payına düşen 18,75 milyon euroya kadar olan tutara taksitler halinde katılacağını açıklamıştı. Ancak Zorlu Enerji, ilk taksit talebi olan 7,4 milyon euroyu ödemeyeceğini ve bu aşamadaki sermaye artırımına katılmayacağını bildirmişti.