  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülkede yetkililer topa girdi: Hükümet Çinli şirkete el koydu 'Her şey normale dönüyor' derken Rusya darbeyi yedi: Koşa koşa Türkiye'ye gidiyorlar İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar 'Gerekirse ülkeyi cehenneme çeviririz’ diye tehdit savuruyorlardı: Türkiye petrol için burunlarının dibine gidiyor Korkuyla menzilini bile açıkladılar: Türkiye füzeyi ateşledi, çok zorlu bir teknoloji bu 418 milyon dolarlık nükleer uçak gemisi sökülüyor: Türkiye seçeneğini masaya getirmediler Zorlu Holding'den beklenmedik karar: 'Biz yokuz' diyerek duyurdular Milli teknolojide dev buluşma! TCG Anadolu Heyeti, Baykar’ın teknoloji üssünü ziyaret etti! Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz Petrol ve doğalgaz beklerken Şırnak'tan başka rezerv çıktı: Tamı tamına 542 bin 400 ton...
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Birleşik Krallık, Ukrayna’nın 16 adet Gripen E savaş uçağı tedarik sürecine destek olmak amacıyla 300 milyon avroluk finansman sağlayacağını açıkladı.

#1
Foto - İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Açıklanan finansman paketinin, savaş uçaklarının 2029 yılına kadar hizmete alınmasını destekleyeceği belirtildi.

#2
Foto - İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Paket kapsamında pilot ve bakım personelinin eğitimleri, simülatörler, yedek parçalar ve operasyonel destek unsurları da yer alacak.

#3
Foto - İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Gripen E savaş uçaklarının tedarikiyle Ukrayna’nın hava savunma ve muharip hava gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Birleşik Krallık’ın sağlayacağı finansman, uçakların envantere kazandırılması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik kritik desteklerden biri olacak.

#5
Foto - İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Destek programının, Gripen E uçaklarının 2029’a kadar operasyonel hale getirilmesini amaçladığı bildirildi.

#6
Foto - İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

Ukrayna’nın savaş uçağı kapasitesini artırmaya yönelik süreçte eğitim, bakım ve yedek parça desteğinin belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Yazar Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmayı ve bazı medya kuruluşlarının konuya yaklaşımını..
Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık
Gündem

Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık

CHP yandaşı Özlem Gürses, Ahbap skandalı sonrası içine düştüğü itibar bataklığından kurtulmak için akla hayale gelmeyecek algı oyununa giriş..
İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!
Yerel

İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı v..
Bakan Bolat'tan ‘Made in EU’ diplomasisi…
Ekonomi

Bakan Bolat'tan ‘Made in EU’ diplomasisi…

Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti Brüksel’de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin yeni dönem sanayi ve yatırım stratejilerind..
Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!
Ekonomi

Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!

Hürmüz'ün ardından Babülmendep Boğazı'nın da risk altına girmesi, küresel ticaret ve enerji piyasalarına ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanla..
12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Gündem

12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kamuoyunda “12’nci Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle icra satışlarınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23