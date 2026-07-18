İngiltere'den Rusya düşmanlığı! Kesenin ağzını açtılar

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Birleşik Krallık, Ukrayna’nın 16 adet Gripen E savaş uçağı tedarik sürecine destek olmak amacıyla 300 milyon avroluk finansman sağlayacağını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Krallık, Ukrayna’nın 16 adet Gripen E savaş uçağı tedarik sürecine destek olmak amacıyla 300 milyon avroluk finansman sağlayacağını açıkladı.
Açıklanan finansman paketinin, savaş uçaklarının 2029 yılına kadar hizmete alınmasını destekleyeceği belirtildi.
Paket kapsamında pilot ve bakım personelinin eğitimleri, simülatörler, yedek parçalar ve operasyonel destek unsurları da yer alacak.
Gripen E savaş uçaklarının tedarikiyle Ukrayna’nın hava savunma ve muharip hava gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor.
Birleşik Krallık’ın sağlayacağı finansman, uçakların envantere kazandırılması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik kritik desteklerden biri olacak.
Destek programının, Gripen E uçaklarının 2029’a kadar operasyonel hale getirilmesini amaçladığı bildirildi.
Ukrayna’nın savaş uçağı kapasitesini artırmaya yönelik süreçte eğitim, bakım ve yedek parça desteğinin belirleyici rol oynaması bekleniyor.
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