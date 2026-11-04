Ülke genelinde sağanak yağış: 21 il için sarı, 2 il için turuncu uyarı!

Marmara, Ege ve Karadeniz'deki 19 ile "sarı" kodlu uyarı Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı verildi. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın; İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Bugün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.