Altın fiyatları güne yükselişle başladı!
Altın fiyatları, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 6 bin 347 liraya, ons altın ise 3 bin 950 dolara yaklaşırken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 379 liraya yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın fiyatları, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 6 bin 347 liraya, ons altın ise 3 bin 950 dolara yaklaşırken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 379 liraya yükseldi.
4 Kasım 2026 Çarşamba günü serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Cumhuriyet, yarım ve ziynet altınında yüzde 0,70 oranında artış kaydedildi. Tam altın ve bilezik fiyatlarında da yükseliş görülürken bazı altın türlerinde değişim yaşanmadı.
Gram altın ve ons altın kaç TL oldu? Serbest piyasada gram altın yüzde 0,70 değer kazanarak 6.347,00 TL alış ve 6.347,92 TL satış fiyatına ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın ise yüzde 0,26 yükselişle 3.949,97 dolardan alınırken 3.950,59 dolardan satıldı. Has altının gram fiyatı 6.316,18 TL'ye yükselirken ons altının Türk lirası karşılığı satışta 197.150 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar Küçük yatırımcıların ve düğün alışverişi yapanların yakından takip ettiği çeyrek altın, güne yüzde 0,70 yükselişle başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 10.155,62 TL, satış fiyatı ise 10.379,27 TL oldu. Cumhuriyet altını 40.622,46 TL'den alınırken 41.390,11 TL'den satıldı. Aynı fiyatlardan işlem gören ziynet altınında da yüzde 0,70 artış görüldü. Yarım altının satış fiyatı 20.758,54 TL'ye ulaşırken tam altın 43.719,00 TL seviyesinde işlem gördü.
4 Kasım 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları Serbest piyasada altın türlerine göre güncel fiyatlar şöyle: Ons altın Alış: 3.949,97 dolar Satış: 3.950,59 dolar
Gram altın Alış: 6.345,91 TL Satış: 6.346,92 TL
Cumhuriyet altını Alış: 40.613,82 TL Satış: 41.381,94 TL
Tam altın Alış: 43.206,00 TL Satış: 43.719,00 TL
Çeyrek altın Alış: 10.153,46 TL Satış: 10.377,22 TL
Yarım altın Alış: 20.243,45 TL Satış: 20.754,44 TL
Ata altın Alış: 42.213,27 TL Satış: 43.287,94 TL
22 ayar bilezik gramı Alış: 6.046,80 TL Satış: 6.286,90 TL
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