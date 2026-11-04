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Ekonomi
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Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Altın fiyatları, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 6 bin 347 liraya, ons altın ise 3 bin 950 dolara yaklaşırken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 379 liraya yükseldi.

#1
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

4 Kasım 2026 Çarşamba günü serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Cumhuriyet, yarım ve ziynet altınında yüzde 0,70 oranında artış kaydedildi. Tam altın ve bilezik fiyatlarında da yükseliş görülürken bazı altın türlerinde değişim yaşanmadı.

#2
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Gram altın ve ons altın kaç TL oldu? Serbest piyasada gram altın yüzde 0,70 değer kazanarak 6.347,00 TL alış ve 6.347,92 TL satış fiyatına ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın ise yüzde 0,26 yükselişle 3.949,97 dolardan alınırken 3.950,59 dolardan satıldı. Has altının gram fiyatı 6.316,18 TL'ye yükselirken ons altının Türk lirası karşılığı satışta 197.150 TL olarak kaydedildi.

#3
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar Küçük yatırımcıların ve düğün alışverişi yapanların yakından takip ettiği çeyrek altın, güne yüzde 0,70 yükselişle başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 10.155,62 TL, satış fiyatı ise 10.379,27 TL oldu. Cumhuriyet altını 40.622,46 TL'den alınırken 41.390,11 TL'den satıldı. Aynı fiyatlardan işlem gören ziynet altınında da yüzde 0,70 artış görüldü. Yarım altının satış fiyatı 20.758,54 TL'ye ulaşırken tam altın 43.719,00 TL seviyesinde işlem gördü.

#4
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

4 Kasım 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları Serbest piyasada altın türlerine göre güncel fiyatlar şöyle: Ons altın Alış: 3.949,97 dolar Satış: 3.950,59 dolar

#5
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Gram altın Alış: 6.345,91 TL Satış: 6.346,92 TL

#6
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Cumhuriyet altını Alış: 40.613,82 TL Satış: 41.381,94 TL

#7
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Tam altın Alış: 43.206,00 TL Satış: 43.719,00 TL

#8
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Çeyrek altın Alış: 10.153,46 TL Satış: 10.377,22 TL

#9
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Yarım altın Alış: 20.243,45 TL Satış: 20.754,44 TL

#10
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

Ata altın Alış: 42.213,27 TL Satış: 43.287,94 TL

#11
Foto - Altın fiyatları güne yükselişle başladı!

22 ayar bilezik gramı Alış: 6.046,80 TL Satış: 6.286,90 TL

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