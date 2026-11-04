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Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

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Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak 'Ankara müdahale ederse operasyon yaparız' dedi.

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#1
Foto - Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Yunan medyasından Nemesis'te yer alan habere göre, Yunanistan Türkiye'den izin şartını öne sürdüğü GSI elektrik bağlantı projesiyle ilgili tepki toplayan çıkışlar yapmaya devam ediyor.

#2
Foto - Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Yunanistan ve Rum tarafı arasında denizaltı elektrik ara bağlantı kablosunun döşenmesinin devam edeceğini açıkladı. Türk tarafının engel çıkarması durumunda, hükümet projenin tamamlanması için gerekli operasyonel adımları atacağını öne sürdü.

#3
Foto - Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Gerapetritis'in ayrıca milletvekillerine, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Fransız çıkarlarının da yer aldığı bir projeye Türkiye'nin müdahale etmesini beklemediğini söylediği bildirildi. Ancak Ankara, bölgeden sorumlu olduğunu belirttiği Antalya istasyonundan NAVTEX karşıtı bir açıklama yaparak tepki göstermeye kalktı.

#4
Foto - Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Yunan tarafı, çalışma izin başvurularının yalnızca Yunan makamlarına yapıldığını ve başka hiçbir ülkeden izin talep edilmeyeceğini vurguluyor.

#5
Foto - Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Aynı gün, Başbakan Kyriakos Mitsotakis de Alpha radyosunda benzer bir mesaj vermişti. “Kablolama devam edecek. Yunan yetkililer kablolama için izin verecek ve geri kalanını zamanı gelince görüşeceğiz,” diyerek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı. “Anlayacağınız nedenlerden dolayı bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim, operasyonel ayrıntılara da girmeyeceğim,” diye ekledi.

#6
Foto - Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Türkiye daha önce bildirim yapılmasının yeterli olacağını Yunan makamlarına iletmişti. Atina'dan yükselen sesler ve boş tehditler Miçotakis yönetiminn yine iç siyasete oynadığını gsözler önüne seriyor.

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Yorumlar

Bekir

Burada en ufak bir taviz ileride çok başağrısı yapar.
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