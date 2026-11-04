Gerapetritis belasını arıyor: 'Türkiye müdahale ederse savaş çıkar' diyerek duyurdu

Aynı gün, Başbakan Kyriakos Mitsotakis de Alpha radyosunda benzer bir mesaj vermişti. “Kablolama devam edecek. Yunan yetkililer kablolama için izin verecek ve geri kalanını zamanı gelince görüşeceğiz,” diyerek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı. “Anlayacağınız nedenlerden dolayı bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim, operasyonel ayrıntılara da girmeyeceğim,” diye ekledi.