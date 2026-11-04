Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yasa dışı yollarla dinlendiği iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı soruşturmada, emniyet ve cumhurbaşkanlığı birimlerinde görev yapan 3 üst düzey polis yetkilisi gözaltına alındı. Siyasetçilerden medya mensuplarına ve iş insanlarına kadar çok sayıda ismi izinsiz dinledikleri öne sürülen şüphelilerle bağlantılı 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konuldu. Devletin en kritik kurumlarına kadar uzanan bu skandal dinleme ağı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.