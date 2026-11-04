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Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

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Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yasa dışı yollarla dinlendiği iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı soruşturmada, emniyet ve cumhurbaşkanlığı birimlerinde görev yapan 3 üst düzey polis yetkilisi gözaltına alındı. Siyasetçilerden medya mensuplarına ve iş insanlarına kadar çok sayıda ismi izinsiz dinledikleri öne sürülen şüphelilerle bağlantılı 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konuldu. Devletin en kritik kurumlarına kadar uzanan bu skandal dinleme ağı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Cumhurbaşkanını bile hedef aldığı öne sürülen yasa dışı dinleme iddiaları Endonezya'da geniş kapsamlı bir soruşturmanın önünü açtı. Emniyet teşkilatının üst kademelerine uzanan soruşturmada 3 polis yetkilisi hakkında gözaltı kararı uygulandı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Asep Safrudin, düzenlediği basın toplantısında soruşturmaya ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. Safrudin, üst düzey 3 polis yetkilisinin yasa dışı dinleme, izinsiz elektronik sistemlere erişim ve elektronik verileri silme suçlamalarıyla soruşturulduğunu açıkladı. Şüphelilerin Cumhurbaşkanlığı ve emniyet birimlerinde görev yaptığını belirten Safrudin, zanlıların gözaltına alınarak Ulusal Polis Genel Müdürlüğüne bağlı gözaltı merkezine götürüldüğünü bildirdi. Devletin kritik kurumlarında görev yapan isimlerin soruşturmanın merkezinde bulunması, dinleme iddialarının kapsamını daha da dikkat çekici hale getirdi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Soruşturmada yalnızca Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun değil, farklı meslek ve görev gruplarından çok sayıda kişinin de hedef alındığı öne sürüldü. Devlet yetkilileri, siyasetçiler, medya mensupları, toplum liderleri, sivil toplum kuruluşu aktivistleri ve iş insanlarının telefon numaraları üzerinden usulsüz dinleme faaliyetleri gerçekleştirildiği iddia edildi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Safrudin, şüphelilere yöneltilen suçlamaları şu sözlerle açıkladı: "Şüphelilerin, Endonezya Cumhurbaşkanı'nın, devlet yetkililerinin, siyasi kişilerin, medya mensuplarının, toplum liderlerinin, sivil toplum kuruluşu aktivistlerinin ve iş adamlarının telefon numaralarına usulüne aykırı veya yasa dışı dinleme eylemleri gerçekleştirdikleri iddia ediliyor."

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Foto - Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Dev usulsüzlük operasyonunda şok gözaltılar

Endonezya polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı elektronik cihazlar da incelemeye alındı. Yetkililer, delil niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konulduğunu duyurdu.

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