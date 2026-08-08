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Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünyada büyük ses getirirken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

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#1
Foto - Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamaka amacıyla Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerindeki simge yapılar ve gökdelenler, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı.

#2
Foto - Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar

Suudi Arabistan' resmi haber ajansı SPA, kutlamaların 3 ülke arasındaki ilişkileri, köklü tarihi bağları ve İslami dayanışmayı vurguladığını belirtti.

#3
Foto - Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

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Foto - Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar

Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının, tümüne yapılmış sayılmasını içeriyor.

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Yorumlar

Vahap

Çok önemli ve çok güzel faydalı bir anlaşma olmuş.
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