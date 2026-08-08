Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkesinde ses getirdi: Gece vakti her yere yansıttılar
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünyada büyük ses getirirken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünyada büyük ses getirirken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamaka amacıyla Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerindeki simge yapılar ve gökdelenler, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı.
Suudi Arabistan' resmi haber ajansı SPA, kutlamaların 3 ülke arasındaki ilişkileri, köklü tarihi bağları ve İslami dayanışmayı vurguladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalamıştı.
Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının, tümüne yapılmış sayılmasını içeriyor.
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