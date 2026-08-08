Turgay Yazıcı: Mekke Anlaşması denizlerde de stratejik bir ittifaka dönüşmelidir

Yazıcı, İstanbul’un seçilmesinin de ayrıca stratejik bir anlam taşıdığını belirterek, “İstanbul; Karadeniz, Akdeniz, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında tarih boyunca stratejik bir merkez olmuştur. Mekke’nin manevi ve siyasi sembolizmi ile İstanbul’un tarihî, jeopolitik ve diplomatik ağırlığı birbirini tamamlayan iki önemli merkez olarak değerlendirilebilir” dedi. “BU SADECE ÜÇ ÜLKENİN DEĞİL, BÖLGENİN GELECEĞİDİR” Mekke Anlaşması ve devamında gündeme gelebilecek İstanbul Anlaşması’nın sadece üç ülkenin çıkarları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, bunun daha geniş bir bölgesel güvenlik mimarisinin başlangıcı olabileceğini söyledi. Yazıcı, “Bu yapı zaman içerisinde Irak, Katar, Azerbaycan, Endonezya, Malezya ve bölgedeki diğer dost ülkelerle farklı alanlarda geliştirilebilecek iş birliklerine de açık olmalıdır. Ancak bunun ilk aşamada sağlam, gerçekçi ve kurumsal bir üçlü mekanizma olarak inşa edilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.