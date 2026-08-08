Turgay Yazıcı: Mekke Anlaşması denizlerde de stratejik bir ittifaka dönüşmelidir

Turgay Yazıcı, Mekke Anlaşması’nın ardından Türkiye’nin diplomatik ve stratejik merkez konumunu güçlendirecek yeni bir adım atılabileceğini belirterek “İstanbul Anlaşması” önerisini gündeme taşıdı. Yazıcı, “Mekke Anlaşması bölgesel güvenlik ve stratejik dayanışmanın siyasi iradesini ortaya koyuyorsa, İstanbul Anlaşması bu iradenin kurumsal ve çok boyutlu bir yapıya dönüştürülmesinin ikinci ayağı olabilir” dedi. İstanbul’da yapılacak kapsamlı bir anlaşmayla; deniz güvenliği ve müşterek deniz tatbikatları, enerji güvenliği ve enerji ulaştırma hatlarının korunması, deniz ticaret yollarının güvenliği, limanlar ve stratejik ulaştırma altyapıları, savunma sanayii iş birliği, istihbarat ve terörle mücadelede bilgi paylaşımı, siber güvenlik, afet ve insani yardım kapasitesi, ticaret ve yatırım, ulaştırma koridorları, gıda güvenliği, teknoloji ve savunma sanayii alanlarında daha güçlü ve kurumsal bir iş birliği mekanizması oluşturulabileceğini ifade etti.