Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan ile çatışma dönemi sona erdi!

Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin birinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Bir araya geldikleri toplantıyı "Barış Zirvesi", kendisi ile Aliyev'in kabul ettiği ve Trump'ın "tanık" sıfatıyla imzaladığı ortak deklarasyonu "Barış Deklarasyonu" olarak nitelendiren Paşinyan, bu nitelemelerin geçen yıl sağlanan sonucu yansıttığına dikkati çekti. Paşinyan, "8 Ağustos 2025, bir dönüm noktasıdır ve Ermenistan tarihini bu tarihten önce ve sonra olarak ikiye ayırabiliriz. 8 Ağustos 2025'e kadar devletimiz bir çıkmazdaydı ancak 8 Ağustos 2025'ten sonra önümüzde sınırsız imkanlar açıldı. Bunlardan yararlanıp yararlanmayacağımız, kolektif irademize, bilgimize, dünyayı ve kendi tarihimizi öğrenme kapasitemize bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında 8 Ağustos 2025'te Washington'da dışişleri bakanları tarafından paraflanan "Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın henüz imzalanıp onaylanmadığını hatırlatan Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesi sürecinin de tamamlanması gerektiğini vurguladı. Paşinyan, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermenistan vatandaşlarının durumunun da ülkesinde endişe yarattığını belirtti.