Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan ile çatışma dönemi sona erdi!

ÇATIŞMA SAYFASI KAPANDI, BARIŞ TESİS EDİLDİ: Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma sayfası kapandı, barış tesis edildi ve bu barış gözlerinizin önünde, hayatınızın ve günlük yaşamınızın bir parçası haline geldi. Herhangi bir barışı tesis etmek kolay değildir, bizim barışımızı tesis etmek de kolay olmadı ancak herhangi bir barışı yıkmak ve onu geçersiz hale getirmek son derece kolaydır. Bunu çok hızlı bir şekilde yapmak mümkündür." ifadelerini kullandı. Nikol Paşinyan, barışın kalıcı hale gelmesi için Ermenistan ve Azerbaycan'da çatışmayı yeniden gündeme getirecek söylemlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. Washington'da barışın tesisine yönelik çabaları dolayısıyla Trump'a teşekkür eden Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan halklarını 8 Ağustos dolayısıyla kutladı. Paşinyan, mesajını, "Sonunda bizi kışkırtan değil sakinleştiren bir günümüz var. Çatışmanın tüm kurbanları huzur içinde yatsın. Bir daha asla. Yaşasın barış." ifadeleriyle tamamladı.