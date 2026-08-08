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Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

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Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

Kocaeli’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Giray ve Rabia Özcan çifti, hayatın her alanındaki dayanışmalarını gönüllü olarak katıldıkları Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarında da sürdürüyor.

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Foto - Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

Ardahan'da 2013'te görev yaptıkları sırada tanışan ambulans ve acil tıp teknisyeni 35 yaşındaki Giray ile 33 yaşındaki Rabia Özcan, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Kocaeli'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan ve aynı zamanda UMKE gönüllüsü çift, 7 yıldır omuz omuza hastaların ve yaralıların yardımına koşuyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de yıllık izinde olmalarına rağmen kendi imkanlarıyla bölgeye giden çift, Kocaeli UMKE ekibiyle afetzedelerin imdadına yetişmeye çalıştı. Hayatlarında ve mesleklerinde sergiledikleri dayanışmayla zorlu görevlerin üstesinden gelen çift, gönüllü yer aldıkları UMKE ailesinde de insanlara yardım için birlikte mesai harcıyor.

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Foto - Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

EŞİM YANIMDAYKEN KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM: Rabia Özcan, evde ve sahada güvendiği, sevdiği kişiyle çalışmanın kendisini ekstra olumlu etkilediğini söyledi. Eşinin, kendisinin sahada nasıl çalıştığını çok iyi bildiği için çok rahat hissettiğini dile getiren Özcan, "Sağlık personeli olmak başka bir meslek gibi değil. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Aktif olarak 112'de çalışıyoruz. Bir olay yerine gittiğimizde neyle karşılaşacağımızla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Bu nedenle empati yapabiliyoruz ve eve döndüğümüzde karşılıklı anlayış çerçevesinde olabiliyoruz." diye konuştu.

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Foto - Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşiyle afet bölgesine ulaştıklarını ve sahadaki çalışmalara katıldıklarını anlatan Özcan, şöyle devam etti: "Kahramanmaraş depreminde de yıllık izindeydik. Kayseri'de ailemin evindeydik. Orada depreme yakalandık. Gün doğmaya başlayınca ikimiz bu kararı aldık. Biz çok fazla hissettiğimiz için bir yerlerin yıkıldığından ve can kaybı olduğundan emindik. Sonrasında yola çıktık, deprem bölgesine geldik. Orada da ne yapabilirsek yapmaya çalıştık. Giderken de aracımıza bebek mamaları, küçük gıda maddeleri, battaniye, ne bulabildiysek doldurduk." Güvendiği ve sevdiği adamla aynı mesleği sürdürmekten onur duyduğunu dile getiren Özcan, "Aynı meslekte olmamız, çok büyük bir şans. Onunla gurur duyuyorum, özellikle ileri sürüş teknikleri ve ambulans kullanımında." dedi.

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Foto - Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

EŞİMLE İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL DUYGU: Giray Özcan da eşiyle vakalara gitmenin ve sağlıkçı olarak çalışmanın da kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Eşiyle vakalar konusunda da istişare ettiklerini anlatan Özcan, hastaların yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını belirtti. Özcan, gün içinde eşiyle vakalara gitmenin, hastalara müdahale etmenin ve iş yerinde arkadaşlarla vakit geçirmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sonrasında ertesi sabah nöbetten çıkıyoruz ve eve geliyoruz. Eşimle hem iş hem de ev arkadaşı olmak çok güzel bir duygu. İnsanların hayatına dokunmak çok güzel duygu. Meslek gereği kötü olaylarla karşılaşıyoruz sürekli ama onlara yardımcı olabilmek ve yaralarına merhem olmak bizim için çok güzel bir duygu."

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