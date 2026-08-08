Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşiyle afet bölgesine ulaştıklarını ve sahadaki çalışmalara katıldıklarını anlatan Özcan, şöyle devam etti: "Kahramanmaraş depreminde de yıllık izindeydik. Kayseri'de ailemin evindeydik. Orada depreme yakalandık. Gün doğmaya başlayınca ikimiz bu kararı aldık. Biz çok fazla hissettiğimiz için bir yerlerin yıkıldığından ve can kaybı olduğundan emindik. Sonrasında yola çıktık, deprem bölgesine geldik. Orada da ne yapabilirsek yapmaya çalıştık. Giderken de aracımıza bebek mamaları, küçük gıda maddeleri, battaniye, ne bulabildiysek doldurduk." Güvendiği ve sevdiği adamla aynı mesleği sürdürmekten onur duyduğunu dile getiren Özcan, "Aynı meslekte olmamız, çok büyük bir şans. Onunla gurur duyuyorum, özellikle ileri sürüş teknikleri ve ambulans kullanımında." dedi.