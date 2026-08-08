Hem evde hem sahada omuz omuza: Hayat kurtaran Özcan çifti!

EŞİMLE İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL DUYGU: Giray Özcan da eşiyle vakalara gitmenin ve sağlıkçı olarak çalışmanın da kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Eşiyle vakalar konusunda da istişare ettiklerini anlatan Özcan, hastaların yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını belirtti. Özcan, gün içinde eşiyle vakalara gitmenin, hastalara müdahale etmenin ve iş yerinde arkadaşlarla vakit geçirmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sonrasında ertesi sabah nöbetten çıkıyoruz ve eve geliyoruz. Eşimle hem iş hem de ev arkadaşı olmak çok güzel bir duygu. İnsanların hayatına dokunmak çok güzel duygu. Meslek gereği kötü olaylarla karşılaşıyoruz sürekli ama onlara yardımcı olabilmek ve yaralarına merhem olmak bizim için çok güzel bir duygu."