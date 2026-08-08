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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
'Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir' diyen ünlü bankanın genel müdürü görevi bir anda bıraktı

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'Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir' diyen ünlü bankanın genel müdürü görevi bir anda bıraktı

Geçtiğimiz Nisan ayında “Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir” diyerek dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Foto - 'Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir' diyen ünlü bankanın genel müdürü görevi bir anda bıraktı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın görevinden ayrıldığı bildirildi. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte “Enflasyonla mücadele programı bence fiili olarak İran Savaşı'nın çıkması ve petrolün 90-100 dolar bandına gelmesi ile beraber bırakılması ve terk edilmesi gereken bir program” ifadesini kullanarak dikkat çekmişti. Aran. Nisan ayında katıldığı etkinlikte eEnflasyonla mücadele programının sanayinin dönüşüm programına dönüştürülmesini istemişti.

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Foto - 'Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir' diyen ünlü bankanın genel müdürü görevi bir anda bıraktı

Aran, “Şimdi Merkez Bankası ağzı ile kuş tutsa, her toplantıda alınabilecek en sert kararları alsa da enflasyon yüzde 27. ‘Enflasyonla mücadele programını bıraktım ve ben farklı bir programa geçiyorum’ derse de enflasyonun geleceği yer yüzde 32. Yani rasyonel bir davranışa geçilmediği, bu konjonktürde bir deneye kalkışılmadığı durumda yüzde 27 ile 32 arasında bir bantta. Şimdi böyle olunca siz enflasyonla niçin mücadele yapacaksınız? Enflasyonla mücadele programı ile yüzde 27’lik enflasyona gelecekseniz, reel sektör çok ciddi yaralanacak. O yüzden her şeyin bir bedeli var ve bu bedel çok arttı. Bu programı, Türkiye'deki sanayinin dönüşüm programına çevirmek lazım. Bu, pek çok kesimi rahatlatır, pek çok sorunu çözer” ifadelerini kullanmıştı.

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Foto - 'Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir' diyen ünlü bankanın genel müdürü görevi bir anda bıraktı

Aran, ertesi gün bu sözünden dönmüş ve özür dilemişti. Aran, bugün “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı üzmüş üzmüş olmaktan ve söylemiş olduğum şeylerden dolayı yıpratmış olmaktan son derece üzgünüm” demişti.

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Foto - 'Türkiye bu enflasyon programını terk etmelidir' diyen ünlü bankanın genel müdürü görevi bir anda bıraktı

Bugün şok bir gelişme yaşandı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevinden ayrıldı. Türkiye İş Bankası, Genel Müdür Hakan Aran'ın yerine Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Çınar'ın atanacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Yorumlar

okur

ucuyoruc kaciyoruz mu deseydi

Mgörüş

Dokuz köyden kovarlar adamı... Bu kadar başarılı program hakkında nasıl sözler....
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