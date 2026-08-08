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Dünya
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Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

ABD’nin lideri Trump’ın Türkiye'deki NATO Zirvesi dönüşünde apar topar uçak değiştirmesinin arkasından dev bir ajanlık krizi çıktı! Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık lüks Air Force One’ın en mahrem güvenlik sırlarını basına sızdıran eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall’ın biletini kesen Pentagon, Beyaz Saray'ı karıştıran köstebek skandalını resmen doğruladı.

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Foto - Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi için geldiği Türkiye'den dönüşü sırasında uçak değişikliği yapmasının nedeni ortaya çıktı. ABD'li eski Bakan Frank Kendall’ın Trump’ın Katar’dan aldığı yeni Air Force One’ın gizli özelliklerinin medyaya sızdırıldığı iddia edildi, yetkisi iptal edildi.

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Foto - Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

TGRT Haber'de yer alan habere göre, ABD'de 'köstebek' krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağını kullanmaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı. NATO Zirvesi için geldiği Türkiye'den de farklı bir uçakla dönüş yapan Trump'ın uçağına dair gizli bilgilerin eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall tarafından sızdırıldığı öne sürüldü. ABD'li eski Bakan Kendall'ın gizli bilgilere erişim yetkisi, ABD Savunma Bakanlığı tarafından iptal edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kararın Kendall’ın Trump’ın Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağının kabiliyetlerine ilişkin gizli bilgileri bir medya kuruluşuna “yetkisiz şekilde açıklaması” nedeniyle alındığını duyurdu. Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı, eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall’ın gizli bilgilere erişim uygunluğunu ve herhangi bir hassas görevde bulunma yetkisini derhal iptal etmiştir” ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

ESKİ BAKAN SUÇLAMAYI REDDETTİ: Kendall ise CNN’e yaptığı açıklamada, gizli bilgi paylaşmama konusunda son derece dikkatli davrandığını belirterek suçlamayı reddetti. Kendall, “Bildiğim kadarıyla gizli hiçbir şey söylemedim. Şu ana kadar kimse bana neyi ifşa ettiğimi düşündüğünü söylemedi” dedi.

#4
Foto - Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

TRUMP TÜRKİYE DÖNÜŞÜ UÇAĞINI DEĞİŞTİRMİŞTİ: Pentagon’un kararı, Trump’ın Katar’dan hediye olarak aldığı yeni Air Force One uçağının güvenlik özellikleri konusunda Washington’da başlayan tartışmaların ardından geldi. Katar, geçen yıl Pentagon’a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yeni uçağı hediye etmişti. Ancak uçağın güvenliği konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

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Foto - Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

Kendall daha önce CNN’e yaptığı açıklamada, Katar’dan alınan uçağın eski Air Force One uçaklarıyla aynı güvenlik standartlarına ulaşabilmesi için üç ila dört yıl sürecek kapsamlı modifikasyonlara ihtiyaç duyabileceğini söylemişti. Trump ise yeni uçağı savunmuş ve Temmuz ayında NATO Zirvesi için Türkiye’ye yaptığı ziyarette bu uçağı kullanmıştı. Ancak dönüş yolculuğunda eski başkanlık uçağını tercih etmesi, yeni uçağın güvenlik özellikleriyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme getirmişti.

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