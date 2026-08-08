Türkiye dönüşünde uçak değiştirmişti: Trump'ın koruma zırhında köstebek çatlağı

TGRT Haber'de yer alan habere göre, ABD'de 'köstebek' krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağını kullanmaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı. NATO Zirvesi için geldiği Türkiye'den de farklı bir uçakla dönüş yapan Trump'ın uçağına dair gizli bilgilerin eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall tarafından sızdırıldığı öne sürüldü. ABD'li eski Bakan Kendall'ın gizli bilgilere erişim yetkisi, ABD Savunma Bakanlığı tarafından iptal edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kararın Kendall’ın Trump’ın Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağının kabiliyetlerine ilişkin gizli bilgileri bir medya kuruluşuna “yetkisiz şekilde açıklaması” nedeniyle alındığını duyurdu. Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı, eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall’ın gizli bilgilere erişim uygunluğunu ve herhangi bir hassas görevde bulunma yetkisini derhal iptal etmiştir” ifadelerini kullandı.