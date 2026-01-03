  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti" açıklamasını yaptı.

1
#1
Foto - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait karayolu trafik verilerini açıkladı.

#2
Foto - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, “2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu” dedi.

#3
Foto - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.

#4
Foto - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti

KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de bir yılda toplam 536 milyon 430 bin 450 aracın geçiş yaptığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar
Gündem

Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar

Suriye’de barış süreci kapsamında silah bırakması beklenen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG, Halep’in merkezindeki Şeyh Maksut ve Eşrefi..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti
Gündem

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

Ulaşamayacağı ciğere ‘murdar’ misali sahte diploması iptal olunca cumhurbaşkanlığı adayı olma hayali suya düşen yılın uyanığı İmamoğlu, Cumh..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23