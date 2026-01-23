  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karıştırın pürüzsüz olsun: En beğenilen, kesilmeyen yoğurt çorbası tarifi! Bunları üzerine tamamen koyan rahat eder! 6 Şubat'a kadar gelecek mi? Sporting Beşiktaş'a yanıt verdi: En az 10 milyon Bilal Erdoğan, Ali Erbaş ve Bülent Yıldırım’a yasak! İsrail’in bu kararı ancak gurur vesilesi olur Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak? Kalbi çelik, kemiği kaya yapıyor! Tahini aç karnına yiyen yaşadı! En zengin kaynağı yemeye ne dersin... Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi! Nihayet Tedesco da gerçeği gördü... Kerem Aktürkoğlu kesik yiyecek: Bir süre dinlenebilir
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine donör bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.

1
#1
Foto - Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan'ın, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

#2
Foto - Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Gözler bulunacak uygun donöre çevrilmişken, oyuncunun kardeşi Umut Özkan abisinin sağlık durumuna ilişkin duygusal bir açıklama yapmıştı. Ağabeyi için donör adayı olan Umut Özkan, yapılan tetkikler sonucunda doku uyumunun sağlanamadığını duyurmuştu.

#3
Foto - Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Ufuk Özkan'a donör bulunduğuna dair bir iddia ortaya atıldı.

#4
Foto - Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

"ŞU AN İTİBARIYLA NETLEŞMİŞ BİR DONÖR ADAYI BULUNMAMAKTADIR" Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, söz konusu iddiayı yalanladı. Umut Özkan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

"Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır.

#6
Foto - Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!

Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim."/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor
Gündem

Uzman isim tarih verdi: Baharı unutun sırt kış geliyor

İklim bilimci Okan Bozyurt, şubatın ilk yarısında sıcaklıkların artacağını ancak ayın ortasından sonra mart ayına doğru Türkiye genelinde ol..
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi
Gündem

Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğün..
Otomobilleri kapış kapış gidiyor! Otomobil devi Türkiye’de coştu
Ekonomi

Otomobilleri kapış kapış gidiyor! Otomobil devi Türkiye’de coştu

Renault, 2025’te Türkiye’de 144 bin 331 adetlik satışa ulaşarak genel pazarda liderliği elde etti. Bu başarıyla Türkiye, Fransa’nın ardından..
Kendini aklamaya çalışırken sobelendi! Ekrem’den 28 Şubat darbesi itirafı
Gündem

Kendini aklamaya çalışırken sobelendi! Ekrem’den 28 Şubat darbesi itirafı

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu, kemalistlerin yıllardır “28 Şubat darbe değil” şeklindeki sözlerini çöpe attı. Kendini aklamak ve..
ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer
Gündem

ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer

Dünya gündemini sarsan Grönland krizinde gözler, oyun kurucu hamleleriyle dengeleri değiştiren Türkiye’ye çevrildi. Brookings Enstitüsü’nün ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23