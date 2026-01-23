Ufuk Özkan iddiası ortalığı karıştırdı: Ailesinden ilk açıklama geldi!
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine donör bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine donör bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı.
023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan'ın, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Gözler bulunacak uygun donöre çevrilmişken, oyuncunun kardeşi Umut Özkan abisinin sağlık durumuna ilişkin duygusal bir açıklama yapmıştı. Ağabeyi için donör adayı olan Umut Özkan, yapılan tetkikler sonucunda doku uyumunun sağlanamadığını duyurmuştu.
Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Ufuk Özkan'a donör bulunduğuna dair bir iddia ortaya atıldı.
"ŞU AN İTİBARIYLA NETLEŞMİŞ BİR DONÖR ADAYI BULUNMAMAKTADIR" Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, söz konusu iddiayı yalanladı. Umut Özkan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır.
Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim."/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23