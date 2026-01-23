‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor

Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ulaştırmada birçok yerde akaryakıta ihtiyacımız var. Türkiye'de 32 milyon araca her gün bizim yakıt bulmamız lazım. Biz onun için dedik ki, Türkiye'de aranmadık hiçbir yer kalmayacak. Sondaj yapılmamış hiçbir yer kalmayacak. Biz bir dönem adı terörle anılan, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da petrol aradık ve 2021 yılında yine Cumhuriyet tarihinde en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün terörün kol gezdiği dağlarda şu anda 3 bin 600 tane genç kardeşimiz, içlerinde eminim Manisalı olan kardeşlerimiz de var. Orada çalışıyorlar ve günde 80 bin varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü orada üretir hale geldi. Şimdi inşallah terörsüz Türkiye'yle, terörsüz bölgeyle Suriye, Kuzey Irak, Türkiye'deki terör tamamen bittiğinde biz Gabar'da onun küçük bir kesitini milletimize göstermiş olduk. Oralar nasıl tekrar umudun, geleceğin, gençlerin hayal kurabildikleri bir yer hale geldi. Ekonomimize büyük bir katkısı oldu. İnşallah terörsüz Türkiye vizyonu da ülkemize çok daha büyük fırsatlar, çok daha büyük imkanlar getirecek. Dolayısıyla biz enerjide Türkiye'yi bağımsız kılana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum enerjide bağımsız Türkiye, ekonomide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olacak."