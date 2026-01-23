  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor
‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını küçümsemeye çalışan CHP’lileri yerin dibine sokacak icraatı açıkladı. Bakan Bayraktar, “2028’de 17 milyon haneye kendi doğal gazımızı vereceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında kura çekiliş törenine katıldı.

Salonu dolduran yüzlerce Manisalı'nın heyecanına ortak olan Bakan Bayraktar, herkes ev sahibi olana kadar üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar ayrıca Manisa'da 41 şehit ailesinin kuraya alınmadan hak sahibi olduklarını da açıkladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Süer, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TOKİ yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı duanın ardından noter huzurunda kura çekilişleri yapıldı. Kura sonuçlarının TOKİ ve e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği açıklandı.

Bakan Bayraktar, kura töreninde, Türkiye'nin doğal gaz üretimine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Bayraktar, yine 23 yıllık dönemin bir başka vizyon projesi olan doğal gaz projesinden de bahsederek, "2002 yılında Türkiye'de sadece beş şehirde olan, ki Manisa'da maalesef yoktu o zaman doğalgazı. Biz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye'de doğal gazın gitmediği hiçbir hane kalmayacak hedefiyle özellikle hanımefendiler beni daha iyi anlayacaklar. O doğal gazın rahatlığını, konforunu, temizliğini yaşayanlar daha iyi bilirler. Biz Türkiye'de bugün 81 ile doğal gaz götürdük. 960'ın üzerinde yerleşim yerinde doğal gaz var.

Manisa'da doğal gaz var. Ama bir eksiğimiz kaldı. İnşallah Köprübaşı ilçesine de önümüzdeki ay şubat ayında doğal gazı götürüyoruz. Böylece doğal gazsız hiçbir yer inşallah kalmayacak. Yakıtın ne kadar rahatlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 23 senede yaklaşık 240 bin kilometre boru döşedik yeraltına. Türkiye'nin tamamına, organize sanayi bölgelerimize. Fakat 2016'dan sonra dedik ki ya biz bu doğal gazı hep ithal ediyoruz. Rusya'dan ediyoruz, Azerbaycan'dan, İran'dan, Cezayir'den, Nijerya'dan, birçok yerden. Şu doğal gazımızı bir kendimiz arayalım. Kendi doğal gazımızı bulalım. Bu yolda büyük bir inançla yola çıktık. Kendi gemilerimizle, kendi denizlerimizle doğal gaz aramaya başladık.

2020 yılında hatırlayın tam pandeminin ortasında biz Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Karadan 170 kilometre mesafede deniz derinliğinin 2 kilometre olduğu, 2 bin metre olduğu bir yerde o doğal gazı bulduk, onu çıkardık. Karaya taşıdık ve şu anda 4 milyon hanede, 4 milyon evde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldi. İnşallah bu 4 milyon hane bu 2026'da 8 milyona çıkacak. İki katına çıkacak. İnşallah 2028'e geldiğimizde 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını biz kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla işte Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma vizyonu var. Türkiye'de enerjide mutlaka dışa bağımlılığı bitirme vizyonumuz var. Onun için kendi doğal gazımızı arıyoruz. Karadeniz'in derinliklerinden bulup onu çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ulaştırmada birçok yerde akaryakıta ihtiyacımız var. Türkiye'de 32 milyon araca her gün bizim yakıt bulmamız lazım. Biz onun için dedik ki, Türkiye'de aranmadık hiçbir yer kalmayacak. Sondaj yapılmamış hiçbir yer kalmayacak. Biz bir dönem adı terörle anılan, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da petrol aradık ve 2021 yılında yine Cumhuriyet tarihinde en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün terörün kol gezdiği dağlarda şu anda 3 bin 600 tane genç kardeşimiz, içlerinde eminim Manisalı olan kardeşlerimiz de var. Orada çalışıyorlar ve günde 80 bin varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü orada üretir hale geldi. Şimdi inşallah terörsüz Türkiye'yle, terörsüz bölgeyle Suriye, Kuzey Irak, Türkiye'deki terör tamamen bittiğinde biz Gabar'da onun küçük bir kesitini milletimize göstermiş olduk. Oralar nasıl tekrar umudun, geleceğin, gençlerin hayal kurabildikleri bir yer hale geldi. Ekonomimize büyük bir katkısı oldu. İnşallah terörsüz Türkiye vizyonu da ülkemize çok daha büyük fırsatlar, çok daha büyük imkanlar getirecek. Dolayısıyla biz enerjide Türkiye'yi bağımsız kılana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum enerjide bağımsız Türkiye, ekonomide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olacak."

