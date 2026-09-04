Kameralara yakalandı: Arap ülkesi herkesten habersiz Türkiye'den hava savunma sistemi almış
Türkiye'nin savunma devi ASELSAN tarafından üretilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tedarik edildiği bir ülke daha ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin savunma devi ASELSAN tarafından üretilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tedarik edildiği bir ülke daha ortaya çıktı.
Mildefin'de yer alan habere göre Abu Dabi Ship Building (ADSB) tarafından geliştirilen 45 metrelik FA-400 hızlı devriye botuna, ASELSAN üretimi Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS) entegre edildi.
ADSB’nin bağlı bulunduğu EDGE grubunun YouTube kanalında yayınlanan videoda, FA-400’ün kıç güvertesinin iskele tarafına monte edilmiş Gökdeniz CIWS net bir şekilde yer aldı.
Genellikle korvet ve fırkateyn gibi daha büyük tonajlı gemilerde tercih edilen Gökdeniz, ASELSAN’ın Korkut kundağı motorlu uçaksavar sisteminden türetildi. Çift namlulu 35 mm topa sahip olan Gökdeniz, parçacıklı mühimmat (AHEAD) kullanıyor.
Sistem; deniz yüzeyine yakın seyreden gemisavar füzeleri ve İHA’lar dahil hava hedeflerine karşı dört kilometre etkili menzile sahip. Gemide radar anteni bulunmadığı için entegre edilen Gökdeniz, üzerinde bulunan kendi arama radarıyla görev yapıyor. TCG İstanbul’a yerleştirilen Gökdeniz, Ocak 2026’da yapılan ve başarıyla sonuçlanan test atışlarıyla beraber kendini kanıtlamıştı.
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