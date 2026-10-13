UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Bu akşamki maçta Fatih Terim, UEFA adına maçı analiz edip rapor hazırlayacak.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Bu akşamki maçta Fatih Terim, UEFA adına maçı analiz edip rapor hazırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun 2. haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde oynayacağı ilk maçta Barcelona'yı konuk edecek.
Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Fatih Terim, UEFA adına görev yapacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Terim, mücadeleyi analiz edecek ve UEFA'ya rapor hazırlayacak.
Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.
UEFA eylül ayında bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik gözlemci olarak görev yapacak isimleri duyurmuş ve Fatih Terim de bu listede yer almıştı.
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