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UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Bu akşamki maçta Fatih Terim, UEFA adına maçı analiz edip rapor hazırlayacak.

#1
Foto - UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede

Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun 2. haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde oynayacağı ilk maçta Barcelona'yı konuk edecek.

#2
Foto - UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Fatih Terim, UEFA adına görev yapacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Terim, mücadeleyi analiz edecek ve UEFA'ya rapor hazırlayacak.

#3
Foto - UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede

Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.

#4
Foto - UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede

UEFA eylül ayında bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik gözlemci olarak görev yapacak isimleri duyurmuş ve Fatih Terim de bu listede yer almıştı.

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