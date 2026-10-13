Bazı şeyler masada artık: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi
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Gözler artık 22.00'de Rams Park'ta olacak.
Fırtına gibi esen Barcelona önünde Okan Buruk'un en büyük kozu yine Barış Alper Yılmaz olacak. Sallai ve Singo'nun eksikliğinden ziyade Katalan ekibinin dominant oyununa karşı fiziksel direnç oluşturmayı hedefleyen Buruk, milli oyuncuyu sağ beke monte etmeyi planlıyor. Rakibinin zaaflarını Torreira, Lemina ve Sara önderliğindeki presle cezalandırmak isteyen Galatasaray, Osimhen ve Leão’lu hücum hattıyla zafere kilitlendi.
Galatasaray Tenik Direktörü Okan Buruk bu akşam Sami Yen'de oynanacak Barcelona maçı öncesinde oyun kurulumu ve taktiksel denge açısından son derece kritik kararlar verdi. Özellikle Barış Alper'in son Kasımpaşa maçında gösterdiği performans göz önüne alındığında Okan Buruk'un milli yıldızı bu akşam da sağ bek oynatacağı öngörülüyor. Bu sadece Sallai'nin ya da Singo'nun eksikliğinden değil, Barça'ya karşı direnç geliştirmek için zorunlu duruyor.
La Liga'da maç başı 4.3 gol ve 6.8 büyük şans üreten, Şampiyonlar Ligi'nde ise topa r sahip olan son derece agresif ve hakim bir Barcelona var. Katalanlar rakip yarı sahada maçı domine ederken (395 isabetli pas / ?.6 başarı) savunma hattını öne çıkarıyor. La Liga'da yedikleri 7 gole rağmen rakiplerine 20 kontratak fırsatı verdiler.
Maç başı 98-112 top kaybı yapmaları, doğru yerde yapılan presle arkadaki geniş alanların değerlendirilebileceğini gösteriyor. Barcelona'nın yüksek çizgi savunmasını cezalandırmak, orta sahadaki geçiş üstünlüğünü kırmak ve Torreira'nın bahsettiği "ev sahibi avantajını" baskıya dönüştürmek için Okan Buruk'un kafasında bu akşam için 11 şu şekilde kurgulandı:
Uğurcan Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs Torreira, Lemina, Sara Yunus (Sané), Leão, Osimhen
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