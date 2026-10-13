Bazı şeyler masada artık: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi

Galatasaray Tenik Direktörü Okan Buruk bu akşam Sami Yen'de oynanacak Barcelona maçı öncesinde oyun kurulumu ve taktiksel denge açısından son derece kritik kararlar verdi. Özellikle Barış Alper'in son Kasımpaşa maçında gösterdiği performans göz önüne alındığında Okan Buruk'un milli yıldızı bu akşam da sağ bek oynatacağı öngörülüyor. Bu sadece Sallai'nin ya da Singo'nun eksikliğinden değil, Barça'ya karşı direnç geliştirmek için zorunlu duruyor.