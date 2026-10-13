Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Askerlik borçlanması emekli maaşını artırır mı?
Sosyal Güvenlik Uzman Murat Özdamar, Akit okuyucularından gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Özdamar, Askerlik borçlanması emekli maaşını artırır mı? sorusuna merak edilen cevabı verdi. Her hafta Yeni Akit okuyucularından gelene sorulara cevap veren Sosyal Güvenlik Uzman Murat Özdamar, bu hafta da merak edilen konuklara son noktayı koydu. Siz de aşağıdaki yorumlar kısmına sorunuzu yazın, Özdamar cevaplasın. İşte bu hafta gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları: