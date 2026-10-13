Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Askerlik borçlanması emekli maaşını artırır mı?

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR MI? Soru: Kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum. İlk sigortam 1991 yılında başladı. 1992 yılında askere gittim ve 18 ay askerlik yaptım. Şu an 10872 gün primim var. Askerlik borçlanması yaparsam veya yüksekten borçlanırsam emekli maaşım ne kadar artar? Emin G. Cevap: Askerlik döneminde çalışma hayatı kesintiye uğrar. Bu nedenle askerlik döneminde prim ödemesi olmaz. Sigortalılar dilemesi veya ihtiyaç duyması halinde askerlik sürelerini borçlanarak sigortalı hizmetinden saydırabilir. Eğer sigortalı olmadan önce askere gidilmiş ise borçlanma halinde, ilk sigortadan geriye doğru borçlanılan süreler için hizmet kazanılır. Sigortalılıktan sonra askere girilmiş ise borçlanma yapılması durumunda askerlik yapılan süreler için hizmet kazanılır. Borçlanma yapılması halinde sigortalının sadece prim günü artmaz, aynı zamanda borçlanma hizmet dönemi için sigorta prim matrahı da oluşur. Emekli maaşı tüm dönemlerdeki prim günleri ve prim matrahları esas alınarak hesaplanır. Bu nedenle yatırılan primlerin matrahı ile primlerin ödendiği yıllar maaş miktarı için belirleyici olur. Ayrıca, askerlik dönemine sigortalılık gün sayısı ve prim matrahı kazanılması, prim yatan dönemleri oransal olarak değiştirir. Bu nedenle kişiye özel olarak bir maaş hesabı yapılmadan askerlik borçlanması emekli maaşını artırır veyahut artırır ise şu miktarda artırır demek mümkün olmaz. Şu aşamada belki şunu söyleyebiliriz. Askerlik borçlanması yapmanız halinde bu süreler için ilave kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ayrıca borçlanma bedelini vergi matrahından düşerek vergi yönüyle bir avantaj elde edebilirsiniz. Yanı sıra borçlanılan süreler askerlik yıllarına yani 1992 ve 1993 yıllarına prim günü ve prim matrahı olacağından yüksekten borçlanmak maaşınıza ekstra katkı sağlamaz. Yani borçlanma yapacaksanız asgariden borçlanma yapmanız yeterli olacaktır.