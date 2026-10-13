  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yanlış yapıyormuşuz: Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan yedi yiyecek Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı! Türkiye'ye gelecek mi? Montella'nın yerine yine İtalyan! A Milli Takım'da Francesco Calzona sürprizi Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmıyor: Foncu eski Bakan yardımcısına tutuklama Tokat'ta 3 bin kişi hastanelik olmuştu: Salgının nedeni ortaya çıktı! Türkiye'ye gelir gelmez: Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel: Her gün 20 dakika Türkçe öğreniyorum! Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırdığı için 30 ay cezaevinde kalan Nejat Yazıcı, "Gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın" dedi.

#1
Foto - Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

İddiaya göre, 2022 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadiyle banka hesaplarını kullanmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, borçları nedeniyle teklifi kabul ederek hesaplarını İstanbul'da teslim etti. Vadedilen ödemeyi alamayınca banka şubelerine giderek hesaplarını kapattıran Yazıcı, daha sonra Gebze'de malulen emekli maaşını çekmek istediğinde hesabına dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke konulduğunu öğrendi. Hakkında açılan davalar nedeniyle yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını belirten Yazıcı, ailesinin desteğiyle mağdurların zararlarını karşıladıklarını ve bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını söyledi. Öte yandan, Yazıcı'nın geçirdiği iş kazasının ardından malulen emekli olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

"Onlarca kişiyi dolandırmışlar" Yaşadığı süreci anlatan Nejat Yazıcı, "İş ilanlarına bakarken bir ilana denk geldim. E-ticaret işiyle uğraştıklarını söylediler bu şahıslar. Ben de birkaç gün görüştüm. 1 Temmuz 2022'de çok borcum olduğundan dolayı mecbur bu işi kabul ettim. Hesaplarımı İstanbul'da bu şahıslara elden teslim ettim. Akabinde bana ödeme yapacaklarını söylediler, ödeme yapılmadı. 22 Temmuz'da ise ben gidip hesaplarımı kapattırdım tek tek bankalara giderek. Emekli maaşımı çekecektim, çekmeye izin vermediler. Hesabımda bloke olduğunu öğrendim. Hesaplarım dolandırıcılık eyleminde kullanılmış. Bende bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonra zamanla adıma davalar açılmaya başladı. Sürekli karakola gidip ifadeler verdim. Her gün 10 tane ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar" dedi.

#3
Foto - Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

"Ben yandım, başkası yanmasın" Hakkında 97 dava bulunduğunu belirten Yazıcı, bunların bir kısmında yargılama sürecinin henüz başlamadığını, bazılarında ise devam ettiğini ifade etti. Yazıcı, neticelenen 17 dosyasından 11'inde infaz aşamasında bozma kararı verildiğini, diğer 6'sında ise ret kararı çıktığını söyleyerek şöyle devam etti:

#4
Foto - Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

"Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira zararım var. Bütün mağdurların zararını ailemin desteğiyle giderdim. Kız kardeşim kredi çekti, babam kredi çekti. Avukat ödemeleri oldu. Çok mağdurum. Tekrar cezaevine gitmek istemiyorum. İzne çıktım yasadan faydalanarak. 45 yıla yakın cezam vardı, 17 yıla düştü. Kalan cezalarımın da düşmesini istiyorum. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım istiyorum. İşimden oldum. Ayrıca vatandaşları da, gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın."

#5
Foto - Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

"Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim"

#6
Foto - Yapmadan önce bir kez daha düşünün: IBAN'ını kiraladı başına gelmeyen kalmadı!

Oğlunun yaşadığı süreçte ailenin büyük maddi sıkıntılar çektiğini dile getiren baba Bülent Yazıcı ise "Benim oğlum 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. Sosyal medya üzerinden borçlanmış, benim bilgim yoktu. Çalışıyordu, güzel işi de vardı. Tefecilerin eline mi, bahis çetelerinin eline mi ne düşmüş, 3-5 tane kartını vermiş. Ben duyar duymaz savcılığa giderek müracaat ettim. Bir gün çocuğumu jandarma aldı. Ne yapacağımı bilemedim, avukatları dolaştım. Bana 'Bu parayı ödemezsen 100-150 yıla yakın ceza alır' dediler. Avukat tutmak için gittim, 1 milyon, 1,5 milyon lira istediler. Şu an ikinci kez avukat değiştiriyorum. Oğlumun 100'e yakın dosyası var. Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim. Mağdur olduk, işimizden olduk. Haftanın 5 günü vasisi olarak adliyelere gittim. Bir sürü borcumuz var, bundan sonra ne yapacağız? Bu çeteleri neden yakalamıyorlar? İnsanlar hep mağdur mu olacak, yuvalar mı yanacak? Bu mağduriyetlere bir çözüm bulunsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Ekonomi

Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Avrupa Birliği’nin aldığı koruma önlemleri ve Çin’in küresel pazardaki agresif fiyatlama hamleleri sonrası kritik bir sektörde daralma yaşan..
Rize’den küresel pazara somon darbesi
Gıda

Rize’den küresel pazara somon darbesi

Gastronomi Rize Günleri kapsamında Rize Belediyesi’nin vizyoner hamleleriyle gündeme damga vuran Türk somonu, Norveçli rakiplerini geride bı..
En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?
Gündem

En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Dünya genelinde polise ve resmi makamlara kaydedilen tecavüz vakalarının nüfusa oranı üzerinden hazırlanan liste dikkat çekici sonuçlar orta..
Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: "önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!"
Gündem

Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: “önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!”

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması k..
Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!
Gündem

Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!

Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır suçlamalar içeren iddialı paylaşım siy..
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 2026-2027 döneminde 150 bine ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23