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Ekonomi
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Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

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Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

Rekabet Kurulu, AK Bank'a rekor bir ceza kesti. Banka, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir bildirimde bulunarak söz konusu cezayı doğruladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

Akbank, Rekabet Kurulu tarafından işgücü piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmanın uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmasına karar verildiğini ve bu kapsamda 1,7 milyar lira idari para cezası ödeyeceğini açıkladı.

#2
Foto - Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun bankanın da aralarında bulunduğu bazı banka ve finans kuruluşları hakkında işgücü piyasalarına yönelik yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

#3
Foto - Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

Akbank'ın KAP'a yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız. İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasalarına yönelik olarak Bankamızın da aralarında yer aldığı bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.

#4
Foto - Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

Rekabet Kurulu'nun 26-30/899-383 sayılı kararı uyarınca söz konusu soruşturmanın Bankamız bakımından uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verilmiş olup, idari para cezası, 1.713.897.558 TL ödenmek sureti ile süreç tamamlanacaktır."

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