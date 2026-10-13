Milyonlarca müşterisi bulunan Türkiye'nin ünlü bankasına rekor ceza: KAP'a bildirdiler

Akbank'ın KAP'a yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız. İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasalarına yönelik olarak Bankamızın da aralarında yer aldığı bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.