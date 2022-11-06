2022-11-06 13:36:30 Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Denizli’de ucuza ev sahibi olmak için kooperatif kuran 212 kişi, yaklaşık 2 yılda bir arpa boyu ilerlemeyen inşaat nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadı. İnşaatı bitiremeyeceğini resmi olarak ileten ve çalışmalar uzun süre durduğu gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen ancak şantiyeden çıkmayan yüklenici firmanın çalışanları, yeni müteahhit bulununcaya kadar inşaata güvenlikçi yerleştirmek isteyen kooperatif yöneticilerini darbetti.