  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

2022-11-06 13:36:30
Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Denizli’de ucuza ev sahibi olmak için kooperatif kuran 212 kişi, yaklaşık 2 yılda bir arpa boyu ilerlemeyen inşaat nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadı. İnşaatı bitiremeyeceğini resmi olarak ileten ve çalışmalar uzun süre durduğu gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen ancak şantiyeden çıkmayan yüklenici firmanın çalışanları, yeni müteahhit bulununcaya kadar inşaata güvenlikçi yerleştirmek isteyen kooperatif yöneticilerini darbetti.

#1
Foto - Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Denizli’de aralarında farklı meslek gruplarından üyelerin bulunduğu 212 kişi, uygun fiyata ev sahibi olabilmek için 2020 yılında Uzkent Seçkinevler Yapı Kooperatifi'ni kurdu.

#2
Foto - Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde bir arsa satın alan kooperatif yönetimi, konutların inşası için anlaştığı E.A. ve Y.A. kardeşlere ait yüklenici müteahhitlik firmasıyla sözleşme imzaladı.

#3
Foto - Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yapılan sözleşmeye göre 30 Aralık 2022 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi gereken 7 bloklu sitenin inşaatı çok yavaş ilerlemesinin yanı sıra bazı blokların temeli dahi atılamadı. 350 bin TL'ye ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan kooperatif üyeleri, yüklenici firmanın pandemi ve küresel ekonomik gelişmeleri gerekçe göstermesi nedeniyle 122 bin 500 TL daha ek ödeme yaptı.

#4
Foto - Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Teslim süresi yaklaşmasına rağmen yüzde 28'lik gerçekleşme oranına ulaşan site inşaatı, geçtiğimiz temmuz ayında aniden durdu. Artan maliyetleri gerekçe gösteren yüklenici firma, yarım kalan inşaatın durumunu ve işe devam edemeyeceğini 31 Temmuz 2022 tarihinde ihbarla kooperatif yönetimine iletti.

#5
Foto - Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Kooperatif, sözleşmede yer alan "İnşaatın 10 günden fazla süre durması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir" maddesini uygulayarak anlaşmayı sonlandırdı. Başka bir müteahhit bulmak için arayışa giren kooperatif yönetimi, şantiye sahasını terk etmesi için firmaya 3 defa ihtar çekti.

#6
Foto - Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yeni bir yüklenici buluncaya kadar şantiyedeki malzemelerin güvenliğini sağlamak isteyen kooperatif yönetimi, anlaştıkları güvenlik firması görevlilerini konuşlandırmak için geldikleri inşaat sahasında sözleşmesi iptal edilen firma çalışanlarının direnişiyle karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Kooperatif Başkanı Mesut Yığın, başkan yardımcısı Ahmet Atmaca ve Ahmet Ferid Akgün ile Kooperatif Genel Müdürü Hasan Türkay darbedildi.

Gram altın için Tunç Şatıroğlu beklediği yeni seviyeyi açıkladı: Altın için kritik viraj! 5 Kasım güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın için Tunç Şatıroğlu beklediği yeni seviyeyi açıkladı: Altın için kritik viraj! 5 Kasım güncel altın fiyatları

Buradan alan köşeyi döndü! Tunç Şatıroğlu gram altın için beklediği yeni seviyeyi açıkladı. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeler..
KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi dağıtılıyor mu? KPSS'ye giderken hangi belgeler götürülür?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi dağıtılıyor mu? KPSS'ye giderken hangi belgeler götürülür?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim sınavına girecek olanlar sınava girerken yanlarında hangi belgelerin bulunması gerektiğin..
TSK'ya iftira atmıştı! Serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı
Gündem

TSK'ya iftira atmıştı! Serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı

Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kull..
Şarkıcı Hakan Peker'le ilgili flaş gelişme!
Medya

Şarkıcı Hakan Peker'le ilgili flaş gelişme!

Danıştay 13. Dairesi, şarkıcı Hakan Peker'in, "Mütemadiyen" adlı şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması üzerine, "ses sanatçıları..
Fransa'da ırkçılığa komik ceza
Dünya

Fransa'da ırkçılığa komik ceza

Fransa'da aşırı sağcı vekil Guillaume de Fournas, Fransa Ulusal Meclisi'nde yaptığı ırkçı konuşma nedeniyle, 15 günlüğüne uzaklaştırma ve 2 ..
Gündem

"Kadınları hedef aldı" yalanıyla Halil Konakçı'ya suç duyurusunda bulunan laikçi avukat, 'kadın dayakçısı' çıktı!

2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev yaptığı sırada hukuk müşaviri bir kadına tekme tokat darp eden kadın dayakçısı laikçi avuk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23