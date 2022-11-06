Ucuza ev sahibi olmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yapılan sözleşmeye göre 30 Aralık 2022 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi gereken 7 bloklu sitenin inşaatı çok yavaş ilerlemesinin yanı sıra bazı blokların temeli dahi atılamadı. 350 bin TL'ye ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan kooperatif üyeleri, yüklenici firmanın pandemi ve küresel ekonomik gelişmeleri gerekçe göstermesi nedeniyle 122 bin 500 TL daha ek ödeme yaptı.