Mısır’dan Türkiye’nin hiç hoşuna gitmeyecek hamle: İpten alacakları ülkeye bakın

OnAlert’e göre ABD savunma sanayii cephesinde ise üretici Boeing, Atina’ya yeni nesil CH-47F paketi önermekte. İddialara göre teklif; 10 yeni Foxtrot alımı ve 10 adet DG’nin F standardına yükseltilmesini içermekte. Bu paketin toplam maliyetinin ise yaklaşık 3 milyar euroyu bulduğu belirtilmekte. Ancak Yunanistan’ın halihazırda 35 adet Sikorsky UH-60M Black Hawk tedarik sürecini başlatmış olması, savunma bütçesi üzerinde ciddi yük oluşturmuş durumda. Atina yönetimi, yeni ağır nakliye helikopterleri için mali alan bulunmadığını açık biçimde dile getirmekte. Sonuç olarak Yunanistan, ağır nakliye filosunu tamamen yenilemek yerine düşük maliyetli ara çözümlerle operasyonel sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Mısır’dan temin edilmesi planlanan T55-L-712 motorları, kısa vadede rahatlama sağlayabilir; ancak Ege’deki askeri denge açısından kalıcı bir paradigma değişimi anlamına gelmeyecektir.