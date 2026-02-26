  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Mısır’dan Türkiye’nin hiç hoşuna gitmeyecek hamle: İpten alacakları ülkeye bakın
Mısır’dan Türkiye’nin hiç hoşuna gitmeyecek hamle: İpten alacakları ülkeye bakın

Türkiye'ye karşı savaş naraları atan ve yedek parça sıkıntısı yaşayan ülkeye Mısır can suyu olmaya hazırlanıyor. CH-47C/D helikopterlerinin Honeywell T55-L-712 motorlarını ve kritik alt sistemlerini satacaklar.

#1
Defenceturk'te yer alan habere göre yedek parça konusunda sıkıntı yaşayan Yunanistan, Mısır’ın envanterden çıkaracağı CH-47C/D helikopterlerinin Honeywell T55-L-712 motorlarını ve kritik alt sistemlerini satın almayı planlıyor.

#2
Yunanistan Kara Havacılığı, envanterindeki ağır nakliye helikopterleri CH-47 Chinook filosunun sürdürülebilirliği konusunda kritik bir eşikte bulunuyor. Atina yönetimi, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’de hızlı reaksiyon konseptinin bel kemiğini oluşturan Chinook’ların artan bakım ihtiyacı, yedek parça tedarikinde yaşanan darboğaz ve sözleşme gecikmeleri nedeniyle ciddi bir operasyonel baskı altında.

#3
OnAlert tarafından yapılan habere göre Atina, bu sorunun çözümünü Mısır’da buldu. Bu bağlamda Kahire’nin eski model CH-47C/D helikopterlerini envanterden çıkararak daha yeni CH-47F Chinook (Foxtrot) versiyonuna geçiş süreci, Yunanistan için bir “fırsat penceresi” olarak değerlendiriliyor. Yunan teknik heyetinin Mısır’da en az 12 adet Honeywell T55-L-712 motoru ile kritik alt sistemleri detaylı incelemeye aldığı ve uygun görülen parçaların satın alınmasının planlandığı belirtiliyor.

#4
Yunanistan envanterindeki 15 adet CH-47DG (C modelinden Delta konfigürasyonuna yükseltilmiş) helikopter, eski nesil T55-L-712 motorlarını kullanıyor. Ancak bu motorların küresel tedarik zinciri giderek daralıyor. Atina’nın daha yeni Chinook’larında kullanılan T55-GA-714A motorları ile 712 serisi arasında teknik uyumsuzluk bulunması, DG filosunun sürdürülebilirliğini dış kaynaklı “fırsat alımlarına” bağımlı hale getiriyor.

#5
Bu durum, Yunan Kara Havacılığı’nda “kanibalizasyon” olarak bilinen uygulamayı artırmış durumda. Yani bir helikopterin uçurulabilmesi için diğerinin parça kaynağı olarak kullanılması. Uzun vadede bu yöntem, filonun genel sağlığını zayıflatıyor ve operasyonel sürekliliği riske atıyor.

#6
Habere göre Atina yakınlarındaki Megara üssünde konuşlu 4. Kara Havacılık Taburu’nda Chinook’ların periyodik 25, 50, 75 ve 175 saatlik bakımları sürdürülse de 200 saatlik ağır bakım eşiği kritik önem taşıyor. Bu seviyede helikopter neredeyse tamamen sökülerek yapısal kontrollerden geçiriliyor. Yedek parça eksikliği hâlinde bir platform aylarca yerde kalabiliyor.

#7
Öte yandan ABD Kara Havacılık Komutanlığı’na bağlı AMCOM teknik personelinin son aylarda Megara’da görev yaptığı ve operasyonel kabiliyetin yeniden yükseltilmesine katkı sunduğu ifade edilmekte. Bu durum, Yunanistan’ın ağır nakliye kabiliyetinde dış teknik desteğe ne derece ihtiyaç duyduğunu da ortaya koymakta.

#8
OnAlert’e göre ABD savunma sanayii cephesinde ise üretici Boeing, Atina’ya yeni nesil CH-47F paketi önermekte. İddialara göre teklif; 10 yeni Foxtrot alımı ve 10 adet DG’nin F standardına yükseltilmesini içermekte. Bu paketin toplam maliyetinin ise yaklaşık 3 milyar euroyu bulduğu belirtilmekte. Ancak Yunanistan’ın halihazırda 35 adet Sikorsky UH-60M Black Hawk tedarik sürecini başlatmış olması, savunma bütçesi üzerinde ciddi yük oluşturmuş durumda. Atina yönetimi, yeni ağır nakliye helikopterleri için mali alan bulunmadığını açık biçimde dile getirmekte. Sonuç olarak Yunanistan, ağır nakliye filosunu tamamen yenilemek yerine düşük maliyetli ara çözümlerle operasyonel sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Mısır’dan temin edilmesi planlanan T55-L-712 motorları, kısa vadede rahatlama sağlayabilir; ancak Ege’deki askeri denge açısından kalıcı bir paradigma değişimi anlamına gelmeyecektir.

