SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor

İstanbul Valiliği mega kentte yaşayan vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu.

1
#1
Foto - İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.

#2
Foto - İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

#3
Foto - İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor

"İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25 Şubat 2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın 26 Şubat öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir"

#4
Foto - İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan açıklamada, "Bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 30-50 kilometre, yarın orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece, yarın ise beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

