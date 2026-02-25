İstanbul Valiliği uyardı! Kar yağışı geliyor

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan açıklamada, "Bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 30-50 kilometre, yarın orta, zaman zaman ‘kuvvetli’ saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece, yarın ise beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.