Bloomberg duyurdu! İflas iddiaları reddedilen Vestel'de deprem

Zorlu Holding'in beyaz eşya üretimi yapan ünlü şirketi Vestel'de büyük bir kriz yaşanıyor. Beyaz eşya deviyle dikkat çeken iddiayı Bloomberg duyurdu.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yüksek giderler ve daralan talep karşısında borç yükünü yapılandırmak için bankalarla görüşmesi sürüyor.
Görüşmelerin sonuçlanmaya çok yakın olduğu belirtildi. Borçla ilgili endişeler şirketin piyasa değerine de sert bir şekilde yansıdı.
BloombergHT’nin aktardığına göre Vestel hisseleri, 2025 yüzde 60 değer kaybetti. Şirketin Mayıs 2029 vadeli dolar cinsi tahvilleri de son iki haftada değer kaybederek 70 sent seviyelerine kadar geriledi.
Vestel önlem olarak yaklaşık 1,3 milyar dolarlık (yaklaşık 57 milyar lira) kısa vadeli lira borcunu 15 yıla yayılan vadeli avro cinsi kredilere çevirmişti. Şirketin iflas edeceği ya da Çinli bir gruba satılacağı yönündeki iddiaları da Zorlu Holding patronu Ahmet Nazif Zorlu reddetmişti.
Mayıs 2025’te Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül 2 bin kişinin Vestel’den işten çıkarılmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu: “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak.”
