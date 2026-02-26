Türk-İtalyan ortaklığı ürünü İHA'lar için geri sayım başladı

Cingolani, İHA segmentinde "olağanüstü bir ivme" yakaladıklarını belirterek, Baykar ile yürütülen işbirliğine işaret etti. Yepyeni teknolojilerin entegrasyonu konusunda Baykar ile çok yakın bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Cingolani, "Baykar ile yeni teknolojileri entegre etmek üzere günlük esasta çalışmaya devam ediyoruz. İki hafta sonra sunacağımız stratejik plan güncellemesinde, bu konuda çok daha önemli detaylar paylaşacağız." dedi.