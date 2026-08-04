Uçmadan üretime geçilecek: Tarihi uçak modernizasyonu projesi tam bir skandala dönüştü
ABD'nin stratejik B-52 bombardıman uçaklarını 2050 yılına kadar aktif görevde tutmak amacıyla başlattığı multi-milyar dolarlık modernizasyon programı, devasa maliyet artışları ve yıllara varan takvim gecikmeleriyle adeta çıkmaza girdi. ABD Sayıştayı tarafından yayımlanan son raporlar, motor ve radar projeleri başta olmak üzere portföydeki kritik programların çoğunda ciddi performans ve bütçe sorunları yaşandığını gözler önüne serdi. Test süreçleri tamamlanmadan üretime geçme kararı alan yetkililer, yeni maliyet patlamaları ve operasyonel risklerle karşı karşıya kalırken, projenin geleceği küresel savunma çevrelerinde yoğun şekilde tartışılıyor.