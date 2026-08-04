Uçmadan üretime geçilecek: Tarihi uçak modernizasyonu projesi tam bir skandala dönüştü

Bu durumun yeni maliyet artışlarına ve takvim gecikmelerine yol açabileceği uyarısında bulunan GAO, son maliyet artışları ile gecikmelerin oluşturduğu riskler yeniden değerlendirilene kadar üretim kararının ertelenmesini tavsiye etti. B-52 Radar Modernizasyon Programı’nda (RMP) da maliyet ve takvim sorunları yaşanıyor. Mevcut AN/APQ-166 mekanik taramalı radarların yerini AESA teknolojisine sahip AN/APQ-188 radarları alacak. Radar programının tahmini maliyeti 2021’den bu yana yüzde 30’dan fazla artarak 2,9 milyar doların üzerine çıktı. Üretime başlama tarihi iki yıldan fazla gecikerek 2026 mali yılının üçüncü çeyreğine, ilk operasyonel kabiliyet tarihi ise yaklaşık 3,5 yıllık gecikmeyle 2030 yılına ertelendi.