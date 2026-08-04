“Yunanistan’dan sonra sırada biz varız” diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinde yakaladığı bağımsızlık ivmesi ve jeopolitik alandaki artan ağırlığı, İsrail medyasında büyük bir korku ve alarm dalgası oluşturdu. Haipo'da yayımlanan analizlerde, Ankara'nın dışa bağımlılıktan tamamen kurtulan güçlü ordusuyla Doğu Akdeniz, Suriye ve Kafkasya'daki dengeleri kendi lehine değiştirdiği vurgulanarak Tel Aviv yönetiminin acilen önlem alması istendi. Türkiye'nin NATO üyesi olarak uluslararası alandaki diplomatik ve askeri etkisini artırmasının, İsrail'in tüm uzun vadeli stratejik hesaplarını altüst ettiği açıkça itiraf edildi.