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"Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Yunanistan’dan sonra sırada biz varız” diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinde yakaladığı bağımsızlık ivmesi ve jeopolitik alandaki artan ağırlığı, İsrail medyasında büyük bir korku ve alarm dalgası oluşturdu. Haipo'da yayımlanan analizlerde, Ankara'nın dışa bağımlılıktan tamamen kurtulan güçlü ordusuyla Doğu Akdeniz, Suriye ve Kafkasya'daki dengeleri kendi lehine değiştirdiği vurgulanarak Tel Aviv yönetiminin acilen önlem alması istendi. Türkiye'nin NATO üyesi olarak uluslararası alandaki diplomatik ve askeri etkisini artırmasının, İsrail'in tüm uzun vadeli stratejik hesaplarını altüst ettiği açıkça itiraf edildi.

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Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Haipo'da yer alan analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin küresel güç olma yolunda ilerlediğinin altı çizilerek, Ankara'nın bağımsız hareket edebilen ve çevresindeki jeopolitik dengeleri şekillendirmeyi hedefleyen bir güç haline geldiği belirtildi. yayımlanan dikkat çeken analiz haberde, Türkiye'nin son yıllarda artan askeri kapasitesi ve bölgesel etkisinin İsrail açısından stratejik bir meydan okuma haline geldiği savunuldu.

#2
Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın yükselişine karşı bugünden uzun vadeli hazırlık yapması gerektiği vurgulandı. Haipo'da yer alan analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin küresel güç olma yolunda ilerlediğinin altı çizilerek, Ankara'nın bağımsız hareket edebilen ve çevresindeki jeopolitik dengeleri şekillendirmeyi hedefleyen bir güç haline geldiği belirtildi.

#3
Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Haberde Ankara'nın Suriye, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de giderek artan etkisine dikkat çekilerek bunun İsrail açısından yakından takip edilmesi gereken stratejik bir gelişme olduğu ifade edildi. Analizde Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle birlikte güçlü bir orduya sahip olduğu belirtildi.

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Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

İnsansız hava araçları, deniz platformları ve siber teknolojilerde elde edilen kabiliyetlerin Ankara'ya dışa bağımlılığı azaltan önemli bir güç kazandırdığı belirtilirken, Türkiye'nin olası yaptırım ve silah ambargolarından eskisine kıyasla daha az etkilenecek bir konuma ulaştığı değerlendirmesi yapıldı. Haberde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan deniz gücü ile enerji ve deniz yetki alanları konusundaki etkisinin İsrail'in stratejik hesaplarını değiştirebileceği belirtildi. Ayrıca Ankara'nın Filistin meselesindeki tutumu ve Gazze ile ilgili politikalarının da İsrail tarafından dikkatle izlendiği ifade edildi.

#5
Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Haipo'daki haberde Türkiye'nin NATO üyesi olmasının Ankara'ya önemli diplomatik avantajlar sağladığı da vurgulandı.

#6
Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Bu durumun Türkiye'yi uluslararası alanda daha etkili bir aktör haline getirdiği belirtilirken, İsrail'in Ankara'ya yönelik uzun vadeli stratejik planlarını bu gerçekliği dikkate alarak oluşturması gerektiği savunuldu.

#7
Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

Haberde son olarak ise Türkiye'nin uzun vadeli stratejik hedeflerinin hafife alınmaması gerektiği belirtildi. Analizde, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin yükselen askeri ve jeopolitik etkisini dikkate alarak diplomatik, ekonomik ve özellikle güvenlik alanlarında uzun vadeli hazırlık yapmasının önem taşıdığı ifade edildi.

#8
Foto - "Yunanistan’dan sonra sırada biz varız" diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

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