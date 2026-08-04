“Yunanistan’dan sonra sırada biz varız” diyerek itiraf ettiler! Türkiye’nin son hamleleri Siyonistleri resmen yerinden hoplattı

İnsansız hava araçları, deniz platformları ve siber teknolojilerde elde edilen kabiliyetlerin Ankara'ya dışa bağımlılığı azaltan önemli bir güç kazandırdığı belirtilirken, Türkiye'nin olası yaptırım ve silah ambargolarından eskisine kıyasla daha az etkilenecek bir konuma ulaştığı değerlendirmesi yapıldı. Haberde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan deniz gücü ile enerji ve deniz yetki alanları konusundaki etkisinin İsrail'in stratejik hesaplarını değiştirebileceği belirtildi. Ayrıca Ankara'nın Filistin meselesindeki tutumu ve Gazze ile ilgili politikalarının da İsrail tarafından dikkatle izlendiği ifade edildi.