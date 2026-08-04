42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

ABD Donanmasının en yüksek taarruz kapasitesine sahip denizaltıları arasında yer alan USS Georgia, 154’e kadar Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor. USS Georgia’nın ardından ABD Donanması envanterinde USS Ohio, USS Michigan ve USS Florida olmak üzere üç Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı kalacak. ABD Donanmasının uzun vadeli gemi inşa planına göre bu üç denizaltının da önümüzdeki iki yıl içinde hizmetten çıkarılması planlanıyor. Böylece Ohio sınıfının güdümlü füze taşıyan dört denizaltıdan oluşan filosu tamamen emekliye ayrılmış olacak.