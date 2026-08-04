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42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

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42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

Soğuk Savaş döneminin en korkutucu nükleer platformlarından biri olarak tasarlanan ve konvansiyonel dönemde güdümlü füze devine dönüştürülen USS Georgia, 42 yıllık aktif hizmet süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Üstlendiği 154 Tomahawk füzesi taşıma kapasitesiyle ABD Donanmasının en yüksek taarruz güçlerinden biri olan bu devasa Ohio sınıfı denizaltı, üssüne dönmesinin ardından söküm ve geri dönüşüm sürecine sokuldu. Donanmanın uzun vadeli planları doğrultusunda benzer platformların da önümüzdeki yıllarda peş peşe filodan ayrılacak olması, deniz altındaki stratejik güç dengelerini kökten değiştiriyor.

#1
Foto - 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

ABD Donanması, Ohio sınıfı nükleer güçle çalışan güdümlü füze denizaltısı USS Georgia (SSGN-729) için hizmetten çıkarma sürecini başlattı. Son görevini tamamlayan USS Georgia, 27 Temmuz 2026’da Georgia eyaletindeki Kings Bay Denizaltı Üssü’ne döndü. ABD Donanmasının yayımladığı 2026 Mali Yılı Gemi Hizmetten Çıkarma Takvimi doğrultusunda denizaltının emeklilik süreci 31 Temmuz 2026’da başladı. Sürecin tamamlanmasının ardından USS Georgia’nın sökülerek geri dönüştürülmesi planlanıyor.

#2
Foto - 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

USS Georgia, 11 Şubat 1984’te Ohio sınıfı nükleer balistik füze denizaltısı olarak hizmete girdi. Soğuk Savaş’ın ardından balistik füze taşıma görevinden alınan denizaltı, konvansiyonel saldırı ve özel kuvvet operasyonlarında kullanılmak üzere güdümlü füze denizaltısına dönüştürüldü. USS Ohio, USS Michigan, USS Florida ve USS Georgia’dan oluşan dört denizaltının dönüşüm çalışmaları 2002-2007 yılları arasında gerçekleştirildi. USS Georgia, yeni konfigürasyonuyla 2008’de yeniden filoya katıldı.

#3
Foto - 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

ABD Donanmasının en yüksek taarruz kapasitesine sahip denizaltıları arasında yer alan USS Georgia, 154’e kadar Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor. USS Georgia’nın ardından ABD Donanması envanterinde USS Ohio, USS Michigan ve USS Florida olmak üzere üç Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı kalacak. ABD Donanmasının uzun vadeli gemi inşa planına göre bu üç denizaltının da önümüzdeki iki yıl içinde hizmetten çıkarılması planlanıyor. Böylece Ohio sınıfının güdümlü füze taşıyan dört denizaltıdan oluşan filosu tamamen emekliye ayrılmış olacak.

#4
Foto - 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

Ohio sınıfı denizaltıların sağladığı kabiliyet, Virginia Yük Modülü ile donatılan Block V ve Block VI Virginia sınıfı nükleer taarruz denizaltılarına devredilecek. taşıyabilecek. Bir Ohio sınıfı denizaltının 154 füzeye ulaşan taşıma kapasitesinin karşılanabilmesi için yaklaşık üç buçuk Virginia sınıfı denizaltıya ihtiyaç duyulacak.

#5
Foto - 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

Virginia Yük Modülü’ne sahip ilk Block V denizaltı USS Arizona’nın (SSN-803) 2028’de ABD Donanmasına teslim edilmesi planlanıyor. ABD Donanması ayrıca dokuz adet Block VI Virginia sınıfı denizaltının inşası için General Dynamics Electric Boat ve HII Newport News Shipbuilding ile sözleşme imzaladı.

#6
Foto - 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık

ABD Donanması, USS Georgia ile aynı hafta Freedom sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi USS Fort Worth’u (LCS-3) da hizmetten çıkardı. 2012’de hizmete giren USS Fort Worth, 29 Temmuz 2026’da San Diego Deniz Üssü’nde düzenlenen törenle 14 yıllık hizmetini tamamladı. USS Fort Worth, Freedom sınıfının ikinci gemisi ve Kıyı Muharebe Gemisi programının ilk operasyonel test platformlarından biriydi.

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