42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık
Soğuk Savaş döneminin en korkutucu nükleer platformlarından biri olarak tasarlanan ve konvansiyonel dönemde güdümlü füze devine dönüştürülen USS Georgia, 42 yıllık aktif hizmet süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Üstlendiği 154 Tomahawk füzesi taşıma kapasitesiyle ABD Donanmasının en yüksek taarruz güçlerinden biri olan bu devasa Ohio sınıfı denizaltı, üssüne dönmesinin ardından söküm ve geri dönüşüm sürecine sokuldu. Donanmanın uzun vadeli planları doğrultusunda benzer platformların da önümüzdeki yıllarda peş peşe filodan ayrılacak olması, deniz altındaki stratejik güç dengelerini kökten değiştiriyor.