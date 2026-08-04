Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri
Türkiye'nin en ucuz otomobilleri listesi güncellenirken, sıfır kilometre araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en ucuz otomobilleri listesi güncellenirken, sıfır kilometre araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren markalar, yeni dönemle birlikte fiyat listelerinde ve satış stratejilerinde önemli değişikliklere imza attı. İşte en ucuz sıfır araçlar:
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira
Subaru Crosstrek e-Boxer 2.0i Xclusive 3 milyon 919 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 3 bin lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira
Ssangyong Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik 1 milyon 905 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1 milyon 841 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 290 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 470 bin lira
Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira
Cupra Leon 2 milyon 650 bin lira
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel 1 milyon 384 bin 900 lira
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