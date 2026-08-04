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Otomotiv
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Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

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Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Türkiye'nin en ucuz otomobilleri listesi güncellenirken, sıfır kilometre araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

#1
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren markalar, yeni dönemle birlikte fiyat listelerinde ve satış stratejilerinde önemli değişikliklere imza attı. İşte en ucuz sıfır araçlar:

#2
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira

#3
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

#4
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira

#5
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Subaru Crosstrek e-Boxer 2.0i Xclusive 3 milyon 919 bin 900 lira

#6
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

#7
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira

#8
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira

#9
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

#10
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

#11
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 3 bin lira

#12
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira

#13
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Ssangyong Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik 1 milyon 905 bin lira

#14
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira

#15
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1 milyon 841 bin lira

#16
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 290 bin lira

#17
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira

#18
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 470 bin lira

#19
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

#20
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

#21
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Cupra Leon 2 milyon 650 bin lira

#22
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel 1 milyon 384 bin 900 lira

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