Çok dikkat çeken bilgiler: Sevdiğimiz yemeği neden sona bırakırız?

Ancak her psikolojik durumda olduğu gibi, burada da sürecin nasıl işlediği önem taşıyor. Bu ritüel doğal bir akışta sürdürüldüğü müddetçe herhangi bir sorun oluşturmuyor. Fakat ne zaman ki bu durum katı bir kurala, takıntıya, suçluluk hissine ya da yiyeceklere karşı ciddi bir kaygıya yol açarsa, o aşamada temkinli olunması ve bir uzmandan destek alınması gerekebiliyor.