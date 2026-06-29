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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon formalarını Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği lansmanla tanıttı.

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Foto - Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği lansmanla yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlı ekibin yeni sezonda giyeceği iç saha forması beyaz, deplasman forması siyah-beyaz çubuklu, alternatif forması ise siyah olarak görücüye çıktı.

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Foto - Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

"Formalarımızın Beşiktaş’a hayırlı olmasını ve başarı getirmesini temenni ediyorum" Yeni sezon formalarının sergilendiği etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, formaların camiaya hayırlı olmasını temenni ederek yeni sezonda başarı getirmesi dileğinde bulundu.

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Foto - Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Adalı, "Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız da siyah ve beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Taraftarlarımızın ve camiamızın yeni sezon formalarının Beşiktaş’ın çizgisini yansıtan tasarımlarını beğeneceğine ve formaların hak ettiği ilgili göstereceğine inancım tamdır.

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Foto - Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, tribünlerde yeni sezon formalarıyla göreceğime inanıyor, formalarımızın Beşiktaş’a hayırlı olmasını ve başarı getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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