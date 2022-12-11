Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Twitter Blue abonelik fiyatı, web kullanıcıları için ayda 8 dolar olarak belirlendi. Şirket, iOS kullanıcılarının yeni özelliktek ayda 11 dolar ödeyerek yararlanabileceğini duyurdu. Twitter Blue abonelerine sunulacak özellikler ise şu şekilde; Tweet düzenleme 1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme Okuyucu (reader) modu Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik) Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme