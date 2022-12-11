  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

2022-12-11 19:59:57
Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Twitter önümüzdeki günlerde 280 olan karakter sınırını büyük bir miktarda değiştirmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Twitter için Pazartesi yeni dönem başlıyor. Şirket, yapacağı yeniliklerin yanına tweet karakter sınırı değişikliğini de ekledi.

#2
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Elon Musk’ın başına geçmesiyle birlikte adeta yeniden yapılandırmaya giden Twitter, bazı köklü değişimlere hazırlanıyor.

#3
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Şirket, platform dışı olaylarla da birçok kez gündeme gelmişti. Ancak şirket, son günlerde Musk’ın Twitter 2.0 olarak ifade ettiği yeniliklere yöneldi.

#4
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, diğer platformlarla kıyaslandığında insanların duygu düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade etmesine odaklanıyor.

#5
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

İlk olarak 140 karakter sınırına sahip tweet karakter sınırı, 2017’de yapılan değişiklikle 280’e yükseltilmişti.

#6
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Elon Musk, Pazartesi Twitter Blue özelliğinin yeniden aktif olacağını duyurdu. Bununla birlikte birçok yenilik platformu bekliyor.

#7
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Bir kullanıcının “Tweet karakter sınırı 280’den 4 bine mi çıkıyor?” sorusuna “Evet” olarak yanıt verdi. Şirket, yazı dizisi (flood) şeklinde peş peşe atılan tweetleri tek bir tweet altında toplamak için bu özelliği aktif etmek istiyor.

#8
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Twitter Blue neler sunuyor? Yetkililer, Twitter Blue abonelerinin onay işareti başvurularını titizlikle inceleneceğini vurguladı. Twitter’da mavi tik sahibi olan kullanıcılar, profil fotoğrafı ve isim değiştirme işlemlerini moderasyon ekibinin incelemesinden geçtikten sonra gerçekleştirebilecek. Şirket, profilde yapılacak değişiklikler onaylanana kadar kullanıcının mavi tik özelliğinin kapatılacağını belirtti.

#9
Foto - Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı

Twitter Blue abonelik fiyatı, web kullanıcıları için ayda 8 dolar olarak belirlendi. Şirket, iOS kullanıcılarının yeni özelliktek ayda 11 dolar ödeyerek yararlanabileceğini duyurdu. Twitter Blue abonelerine sunulacak özellikler ise şu şekilde; Tweet düzenleme 1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme Okuyucu (reader) modu Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik) Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme

Recep İvedik yine yaptı yapacağını! İyice haddini aştı...
Medya

Recep İvedik yine yaptı yapacağını! İyice haddini aştı...

Recep İvedik karakteriyle mide bulandıran Şahan Gökbakar, üzerine vazife olmayan konularda da bilirkişi moduyla iyice haddini aştı. Yaptığı ..
AK Parti'den flaş
Gündem

AK Parti'den flaş "cemaat ve tarikat" açıklaması! Kararlarını böyle duyurdular

Bir kızın küçük yaşta cemaat mensubu tarafından istismar edildiği iddiasıyla ilgili konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia..
Muhalefet yüzlerine vurulunca kaldıramadı! Bakan Soylu kükredi, ortalık karıştı
Siyaset

Muhalefet yüzlerine vurulunca kaldıramadı! Bakan Soylu kükredi, ortalık karıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhaliflerin yüzüne tokat gibi gerçekleri sıraladı. CHP'li vekiller Soylu'nun sözlerine dayanamadı, kavga çı..
Gündem

"Çünkü bunlar İslam'a, Müslümanlara düşman"

Sosyal medyada gündem olan bir vatandaş, röportaj verdiği kanalda Türkiye'nin gerçeklerini muhalefetin yüzüne bir bir vurdu.
Tekirdağ’daki kreş skandalında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Uyumayan çocuklara bunu yapmışlar
Gündem

Tekirdağ’daki kreş skandalında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Uyumayan çocuklara bunu yapmışlar

Tekirdağ'daki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde iki öğretmen tarafından çocuklarına şiddet uygulanan velile..
Davutoğlu'ndan adaylıkta
Siyaset

Davutoğlu'ndan adaylıkta "kukla" şartı: Ya kabul eder ya da...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak kukla birini istediklerini resmen itiraf etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23