2022-12-11 19:59:57 Twitter'dan yeni hamle! Musk onayladı
Twitter önümüzdeki günlerde 280 olan karakter sınırını büyük bir miktarda değiştirmeye hazırlanıyor.
Twitter önümüzdeki günlerde 280 olan karakter sınırını büyük bir miktarda değiştirmeye hazırlanıyor.
Twitter için Pazartesi yeni dönem başlıyor. Şirket, yapacağı yeniliklerin yanına tweet karakter sınırı değişikliğini de ekledi.
Elon Musk’ın başına geçmesiyle birlikte adeta yeniden yapılandırmaya giden Twitter, bazı köklü değişimlere hazırlanıyor.
Şirket, platform dışı olaylarla da birçok kez gündeme gelmişti. Ancak şirket, son günlerde Musk’ın Twitter 2.0 olarak ifade ettiği yeniliklere yöneldi.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, diğer platformlarla kıyaslandığında insanların duygu düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade etmesine odaklanıyor.
İlk olarak 140 karakter sınırına sahip tweet karakter sınırı, 2017’de yapılan değişiklikle 280’e yükseltilmişti.
Elon Musk, Pazartesi Twitter Blue özelliğinin yeniden aktif olacağını duyurdu. Bununla birlikte birçok yenilik platformu bekliyor.
Bir kullanıcının “Tweet karakter sınırı 280’den 4 bine mi çıkıyor?” sorusuna “Evet” olarak yanıt verdi. Şirket, yazı dizisi (flood) şeklinde peş peşe atılan tweetleri tek bir tweet altında toplamak için bu özelliği aktif etmek istiyor.
Twitter Blue neler sunuyor? Yetkililer, Twitter Blue abonelerinin onay işareti başvurularını titizlikle inceleneceğini vurguladı. Twitter’da mavi tik sahibi olan kullanıcılar, profil fotoğrafı ve isim değiştirme işlemlerini moderasyon ekibinin incelemesinden geçtikten sonra gerçekleştirebilecek. Şirket, profilde yapılacak değişiklikler onaylanana kadar kullanıcının mavi tik özelliğinin kapatılacağını belirtti.
Twitter Blue abonelik fiyatı, web kullanıcıları için ayda 8 dolar olarak belirlendi. Şirket, iOS kullanıcılarının yeni özelliktek ayda 11 dolar ödeyerek yararlanabileceğini duyurdu. Twitter Blue abonelerine sunulacak özellikler ise şu şekilde; Tweet düzenleme 1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme Okuyucu (reader) modu Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik) Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme
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