Tuz Gölü'nde görsel şölen

Şanlıurfa’dan ailesiyle ziyaret etmeye gelen Mehmet Kaya ise, “Zaten burası da dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi. Burayı görmeye herkesi bekleriz. Burası Türkiye’nin doğal güzelliklerinden bir tanesi. Daha önce de buraya gelmiştik, bu sefer de ailecek gezip görelim dedik. Gördüğünüz gibi dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Doğal güzellik olduğu için doğa ile iç içe olmak isteyen yabancılar geliyorlar” ifadelerini kullandı. Hayrettin Altun ise göldeki tuzun ayak sağlığı için yararlı olduğunu duyduğundan dolayı ziyaret ettiğini kaydetti. Altun, havaların ısınmasıyla birlikte tuzların sertleşeceğini şu an ziyaret için iyi bir zaman olduğunu dile getirdi.