Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

ÜST ÇENE KEMİĞİ DOSYANIN KİLİT DELİLİ OLDU: 2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı. Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bu tespitler, 14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilirken HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onandı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.