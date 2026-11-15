Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaları raftan indirmesiyle Bursa'da 2012 yılında işlenen çifte kayıp vakasında tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kurbanı önce gömüp ardından iz bırakmamak için cesetleri yakan gözü dönmüş katiller, 2011 yılına ait diş tedavisi kayıtlarıyla eşleşen üst çene kemiği parçası sayesinde enselendi; aralarında aile bireylerinin de bulunduğu 5 cani tutuklandı.