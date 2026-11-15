  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsmail Kartal gitti sıra O'nda mı? Oğuz Çetin ayrılacak mı? İşte son durum Müvekkiliyle aşk yaşayıp 2,1 milyon TL’sini çarptı: Cübbeli vurguncudan kan donduran tehdit: ‘Kanını içsem doymam’ Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız Selma Savcı yazdı: Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar... Ceviz kabuğunu sakın atmayın: Ne işe yaradığını duyunca şaşıracaksınız! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden böyle geçtiler! “Demir atlarımızı Gazze’ye sürüyoruz” Borsa İstanbul'da Düşüş trendi kırıldı! Ayrılık seçeceği gündemde: Kim Min-jae için istenen bonservis ortaya çıktı: Fenerbahçe sesleri Bu adamlar için bu paralar hakikaten... Fenerbahçe'nin Kuyt'a ödediği ücret belli oldu! Türkiye'de görülmemiş karar: Mahkeme artık silah sayıyor!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaları raftan indirmesiyle Bursa'da 2012 yılında işlenen çifte kayıp vakasında tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kurbanı önce gömüp ardından iz bırakmamak için cesetleri yakan gözü dönmüş katiller, 2011 yılına ait diş tedavisi kayıtlarıyla eşleşen üst çene kemiği parçası sayesinde enselendi; aralarında aile bireylerinin de bulunduğu 5 cani tutuklandı.

1
#1
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri'ye ilişkin dosya 14 yılın ardından aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladığı çalışmalar çerçevesinde yeniden ele alınan dosyada, yıllar önce bulunan yanmış insan kalıntıları arasındaki üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#2
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eşi Saime Sivri'ye ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra yeniden değerlendirilen adli tıp tespitleri dosyanın seyrini değiştirdi.

#3
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

İHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü harekete geçti.

#4
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları yeniden inceleyen ekipler, yapılan değerlendirmelerde, kalıntılar arasında bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı olan Saime Sivri, tartışıp evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi. Saime Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A., akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresi öğrenip, Şubat 2012'de buraya gitti. Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A.'nın, Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlatmasının ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

#5
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında, cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü ve burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.

#6
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

ÜST ÇENE KEMİĞİ DOSYANIN KİLİT DELİLİ OLDU: 2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı. Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bu tespitler, 14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilirken HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onandı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.

#7
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Mehmet Şahinoğlu'nun yanı sıra 26 Şubat 2012'den bu yana kendisinden haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede gerçekleştirilen yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#8
Foto - Tüyler ürperten aile boyu vahşet: 14 yıllık faili meçhul cinayette kan donduran detay! Yanmış kemiklerdeki diş kaydı eşleşti

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri'nin gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada Geçmiş yıllara ait adli tıp raporları, diş kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri ile tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Elde edilen yeni örneklerin ardından 10 Kasım sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A.'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A. ile S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A., ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621
Ekonomi

Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621

İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026'da en düşük memur maaşı..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta gazeteci yazar Yaşar Gören ko..
Hamas'tan Gazze çağrısı
Dünya

Hamas'tan Gazze çağrısı

Filistinli kahraman mücahitlerin oluşturduğu Hamas'ın lideri Hayye'den Arap ve İslam ülkelerine Gazze için "acil eylem" çağrısı yaptı. ..
FAA, ABD genelinde uçuşların durdurulması talimatı verdi
Dünya

FAA, ABD genelinde uçuşların durdurulması talimatı verdi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir arıza nedeniyle ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşların ..
Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!
Siyaset

Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı PORTAŞ'ın hesaplarına yönelik incelemesinde, inşaat malzemelerinin teslimat kayıtlarında şüp..
Yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken gelişme! Ormanlık alanda gömülü 20 milyon dolar ele geçirildi
Dünya

Yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken gelişme! Ormanlık alanda gömülü 20 milyon dolar ele geçirildi

Macaristan’da Viktor Orban dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları genişliyor. Eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklos Sesztak hakkında yürütül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23