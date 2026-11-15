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Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

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Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Ürdün’de bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının failleri hakkında idam cezası verildi.

#1
Foto - Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, geçen ay bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada 3 sanık hakkında idam kararı verdi.

#2
Foto - Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre mahkeme, 23 Ekim'de Kerek vilayetinin Hamud beldesinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada kararını açıkladı.

#3
Foto - Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Mahkeme, 3 sanığı "ölümlere yol açan terör eylemlerine katılmak, silah ve mühimmat kullanarak terör saldırısı düzenlemek, saldırılarda kullanılmak üzere silah ve mühimmat bulundurmak, silahlı saldırı planlamak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından mahkum ederek idam cezasına çarptırdı.

#4
Foto - Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Haberde, idam kararının temyize açık olduğu ve henüz kesinleşmediği belirtildi.

#5
Foto - Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Ürdün'ün Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'ne 23 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

#6
Foto - Ürdün'de kilise saldırganlarına idam cezası

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti. Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, kilise saldırısının faillerinin yakalandığını duyurmuştu. Mumeni, 3 saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini belirtmişti.

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