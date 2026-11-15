Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

İLK UYGULAMA ALANI MANİSA-BALIKESİR KARAYOLU OLDU İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, “Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hâle getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık.” dedi. Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını belirten Uraloğlu, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını ifade etti.