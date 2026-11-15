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Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

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Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik.” dedi.

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Foto - Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Manisa-Balıkesir Karayolumuz, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızın acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptı.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

9 BİN 562 YOL KESİMİ ARASINDAN 52 POTANSİYEL NOKTA BELİRLENDİ Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Uraloğlu, “Bu kapsamda karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik.” açıklamasında bulundu.

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Foto - Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

İLK UYGULAMA ALANI MANİSA-BALIKESİR KARAYOLU OLDU İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, “Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hâle getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık.” dedi. Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını belirten Uraloğlu, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını ifade etti.

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Foto - Hem iniş hem kalkış yapabilecekler: Karayollarında İHA-SİHA dönemi!

“ULAŞIM ALTYAPIMIZIN ACİL DURUMLARDA ÜSTLENEBİLECEĞİ ROLÜ ORTAYA KOYDUK” Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin karayoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Millî insansız hava araçlarımızın karayolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut karayolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, uygulamanın Millî Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek çalışmada emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

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