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Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

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Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı yeniden şekillendi. Yeni Yol Partisi'nden istifa ettikten sonra AK Parti MKYK toplantısında saflara katılan Torun ile birlikte iktidar partisinin Meclis'teki sandalye sayısı 280'den 281'e yükseldi. Bu geçişle birlikte Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 10'a gerilerken, toplam milletvekili sayısı ise 592 olarak güncellendi.

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Foto - Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

TBMM'deki sandalye dağılımı, Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla değişti. Yeni Yol Partisinden 31 Ağustos'ta istifa eden Torun, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 280'den 281'e yükseldi.

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Foto - Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

Öte yandan Torun'un AK Parti'ye geçmesiyle, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü.

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Foto - Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması, seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

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Foto - Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 281 Yeni Parti: 91 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56 Milliyetçi Hareket Partisi: 46 Cumhuriyet Halk Partisi: 44 İYİ Parti: 27 Yeni Yol Partisi: 20

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Foto - Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı

Bağımsız: 10 Hür Dava Partisi: 4 Yeniden Refah Partisi: 3 Türkiye İşçi Partisi: 3 Demokratik Bölgeler Partisi: 2 Emek Partisi: 2 Saadet Partisi: 1 Demokratik Sol Parti: 1 Demokrat Parti: 1 Toplam: 592

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