Sürpriz transferin ardından Meclis’te tüm dengeler değişti! İşte TBMM’deki son sandalye dağılımı
Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı yeniden şekillendi. Yeni Yol Partisi'nden istifa ettikten sonra AK Parti MKYK toplantısında saflara katılan Torun ile birlikte iktidar partisinin Meclis'teki sandalye sayısı 280'den 281'e yükseldi. Bu geçişle birlikte Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 10'a gerilerken, toplam milletvekili sayısı ise 592 olarak güncellendi.